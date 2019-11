El hombre de oro

¿Conocen a Walter? No es relojero. No tiene cuatro pulmones. Tampoco cuatro piernas. ¡Sabe ir en bicicleta! Y siempre tuvo que pelear con su peso, pero nunca lo hizo notar. ¿Como será su cabeza? Todo es tiempo. Tu mente se activa después de la alarma de un reloj. Mas horas entrenas mas cerca estas de un buen resultado. Tienes que descansar por lo menos un tiempo determinado. Debes nutrirte y para ello tienes tu agenda alimenticia. Planificas el entrenamiento, creas tus calendarios de competición, optimizas tus ratos libres, investigas, estudias y encima… tu deporte es un cronómetro constante. Si recién te despiertas todo se dispone cuesta a una cuenta regresiva de actividades en torno al progreso. Si estas a medio día de terminar con todas tus tareas diarias, revisas y chequeas lo que falta por realizar. Estas en la pista y tu entrenador sostiene un cronómetro. DEBES SUPERAR LA MARCA IMPUESTA. No hay excusas. No importa el calor, el viento no debe ser un impedimento, solo tienes que pensar en bajarlo.

Velódromo de Pekín, nada puede sacarles la dorada, se juntan para expresar sus emociones, abrazos sobre ruedas, llantos contenidos, acordarse de mamá, del viejo, bandera en manos, beso al cielo, mostrar su nacionalidad en lo alto, besar la enseña patria, subir al podio junto a su compañero Juan Curuchet, llorar, emocionarse, tocarse el corazón para cantar el himno, sentirse pleno y mas argentino que nadie, reírse mientras se secan las lágrimas. Y así llego un día al velódromo de Rafaela el único deportista argentino en ser campeón olímpico y mundial. Si no lo entendieron aquí viene la explicación:

Messi es campeón olímpico, pero no mundial. Y Maradona es campeón mundial pero no olímpico. Es un detalle, NO MENOR para describir a un atleta con todas las letras. Que más… basta con poner su nombre en un buscador y verán el tamaño de deportista que es. Cinco juegos olímpicos, medalla de oro en los juegos olímpicos 2008 y en el campeonato Mundial de pista en el 2004. Ocho medallas en panamericanos. Y tiene más. Es una persona simple que explica y marca con sus ejemplos la vía correcta para llegar a ser un buen deportista. Y lo tuvimos en nuestra ciudad, precisamente como entrenador y, dando una charla hermosísima a los futuros ciclistas del país en un campus realizado en el club ciclista de Rafaela. Vino junto a otro gran entrenador que es Martin Ferrari y nuestro rafaelino, Daniel Capella…, compartieron los chicos vivencias con muchos profesionales médicos y de entrenamiento. El caso de Walter es quien los preparara para los próximos juegos olímpicos de la juventud y estos chicos solo deben prestar atención y poner en funcionamiento los consejos de este loco lindo que es el único argentino con oro mundial y olímpico. Es Walter, el hombre oro que brilló por su pedaleada y hoy brilla por sus enseñanzas.