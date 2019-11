Las victorias sin ceder un set de Guido Pella, Diego Schwartzman y la pareja de Máximo González y Leonardo Mayer le dieron ayer a la Argentina un debut perfecto ante Chile en el grupo C, que allana su camino en las finales de la Copa Davis, en Madrid. Lo más importante es que Argentina haya barrido a Chile sin ceder un set -algo que ningún otro equipo hasta el momento consiguió-, pensando en una hipotético desempate para la clasificación a cuartos de final. Primero, el bahiense Guido Pella (25) superó en dos sets a Nicolás Jarry (77) con parciales de 6-4 y 6-3, en un parejo partido que tuvo al argentino con la iniciativa, más allá de algún momento de zozobra en la hora y 16 minutos de juego en el duelo entre los segundos singlistas de ambos equipos. Luego, el porteño Diego Schwartzman (14 del ranking mundial) logró un soberbio triunfo contra Christian Garín (33) por un doble 6-2, también en una hora y cuarto, demostrando su gran momento. Y, pese a que el triunfo ya era un hecho, la pareja integrada por el tandilense Máximo González (34° de la especialidad) y el correntino Leonardo Mayer (92° de single) no quisieron ser menos ante Nicolás Jarry (77°) y Hans Podlipnik (128°), a quienes vencieron con parciales de 6-3 y 7-5, en una hora y cuarto de juego.

El conjunto albiceleste capitaneado por Gastón Gaudio, campeón de la Davis en 2016, debutó en este nuevo formato con 18 equipos en una única sede, y este miércoles enfrentará a Alemania, también a las 7:00 (hora argentina), sin Alexander Zverev (7 del ranking) que decidió acompañar al suizo Roger Federer en la gira Latinoamericana en vez de participar de esta competencia. A la siguiente fase avanzarán los ganadores de cada grupo y los dos mejores segundos de las seis zonas, y en proyección, un probable cruce de cuartos de final para el ganador del Grupo C sería frente al triunfador de una débil Zona E, que tiene a Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda.



EL SHOW DE ROGER

El suizo Roger Federer, actual 3 del ranking mundial y uno de los mejores de la historia, volverá hoy a hacer vibrar a sus fanáticos argentinos cuando juegue una exhibición en el Arena Parque Roca frente al alemán Alexander Zverev, como segunda escala de su gira por Latinoamérica. A sus 38 años, y siete después de su primera visita al país, Federer mostrará su vigencia e intentará derrotar al joven Zverev, de 22, en una jornada que tendrá su evento central a las 18:00, en un estadio para 15 mil personas y con televisación de TyC Sports. Pero las actividades comenzarán mucho antes cuando Federer, que este lunes llegó a Buenos Aires y el martes viajó a Santiago de Chile, realice una serie de clínicas con chicos practicantes del deporte. El predio del Parque Roca, en el barrio porteño de Villa Soldati y que fue epicentro de las series de Copa Davis durante varias temporadas (la última en 2013), se abrirá a las 11:00, pero la apertura del estadio será a las 15.45. La previa del partido central será con Federer -y resta la confirmación de Del Potro pese a su baja- acompañando a Daniel Orsanic (el capitán del equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016) en una clínica para chicos de distintas edades y escuelitas de tenis. A las 17:00 será la ceremonia de presentación con varios momentos protocolares, para que a las 18:00 se dé inicio al encuentro principal, que se disputará sobre superficie dura. Esa misma noche, Federer dejará la Argentina en su avión privado para seguir con la gira latinoamericana por Bogotá -el 22-, Ciudad de México -el 23- y Quito -el 24-, en todos los casos frente al alemán Zverev. Reciente semifinalista del Masters de Londres, y con 20 títulos de Grand Slam en su haber, Federer reconoció que llega a esta gira con el objetivo de "probar cosas" e intentar ser un "mejor jugador" para la próxima temporada del circuito profesional. A diferencia de diciembre de 2012, en Tigre, no estará del otro lado el tandilense Juan Martín Del Potro, uno de sus buenos compañeros en el circuito ATP, quien debió bajarse por razones físicas. "Delpo" anunció la semana pasada que no se recuperó a tiempo de la lesión en la rótula derecha que lo tiene a maltraer desde hace un año y debió declinar de la exhibición, dejando su lugar al alemán nacido en Hamburgo, uno de los tenistas con mayor futuro en el circuito.