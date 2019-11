"Pensar más en la gente y menos en picardías"

En estos días, un sector de la oposición habló de la necesidad de suprimir la Jefatura de Gabinete del municipio. Contrariamente a esto, aceptó la exposición del jefe de Gabinete, Marcos Corach, que se hace dos veces al año en el Concejo Municipal por Ordenanza aprobada por el propio cuerpo legislativo. Además prepararon preguntas y debatieron distintos temas de actualidad.

“Todo debate enriquece la política en la medida que no sea un debate para tratar de poner palos en la rueda”, afirmó el concejal electo Juan Senn quien defendió la continuidad de la Jefatura de Gabinete en el Organigrama Municipal.

También agregó que “no veo en las calles que digan que tienen que suprimir el cargo, la gente está esperando que desde la política resolvamos los problemas, los cotidianos, esos que los funcionarios tendrían que conocer cuando caminan por donde lo hacen los rafaelinos”.

“Tenemos que hablar sobre de seguridad, salud y como ayudar a los que no llegan a fin de mes, temas que nos afecten, este debate sobre la eliminación de un determinado cargo no se traduce en una conquista popular ni por asomo, no le mueve un pelo a nadie, hay que percibir la calle, caminar y ver. No se puede hablar siempre desde la comodidad de una oficina”, consideró Senn.

“El gobierno nacional que concluye su mandato el 10 de diciembre dejó muchos interrogantes en cuanto a la desocupación, el aumento de los índices de pobreza y una crisis económica que no será fácil resolver. De esto me gustaría que hablen los concejales de la oposición que piden que se elimine la Jefatura de Gabinete. Casi nunca los escuche hablar de temas que le preocupan a la gente, como por ejemplo como llegar a fin de mes”, remarcó Senn.

Luego dijo que “no hay que olvidar que los funcionarios son el puente entre la actividad Estatal y los vecinos, una manera de llegar y ser escuchados. Ni hablar de respetar la voluntad del Intendente de poder diagramar su gabinete y así llevar adelante la dirección de la gestión que la gente respaldó en las urnas”.

“En estos tiempos donde hay que administrar la escasez y hacer mucho con poco, es necesario dar señales de austeridad y de eficiencia, esto obliga a un nuevo esquema orgánico donde el Estado sobre para la gente. Estará en la habilidad del Intendente demostrarlo en el organigrama que en los próximos días someterá a tratamiento del Concejo Municipal”.

“Hay que trabajar como adversarios leales, no como gente desconocida y empezar a pensar juntos en más garantías y derechos para nuestra gente. Pensemos para adelante, construyamos juntos la Rafaela que soñamos”, cerró el concejal electo Senn.