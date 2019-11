¿Se baja? Nacionales 19 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó ayer, por primera vez, que está dispuesto a retirar su candidatura a la jefatura del Estado aunque reclamó que le permitan continuar el mandato que se interrumpió con su renuncia hace ocho días.

"No sé por qué están asustados con Evo, no quieren que participe; está bien, todo por la vida, por la democracia; retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato, ¿se entiende?", dijo Morales en la Ciudad de México, en una entrevista con la televisora catarí Al Jazeera.