Legisladores que se despiden

La sesión de este miércoles tendrá características muy especiales para un grupo de diputados nacionales que se despedirán del recinto ese día. Entre ellos el presidente del Cuerpo, Emilio Monzó, que ya en abril del año pasado anunció su intención de no renovar el cargo, y así fue.

El Frente para la Victoria-PJ pierde a Axel Kicillof, quien será el próximo gobernador bonaerense. También por ese distrito se despide Diego Bossio, quien trabajó como armador de Sergio Massa, pero no fue incluido en las listas.

También algunas mujeres de perfil alto dejarán sus bancas, como Cornelia Schmidt-Liermann (Pro) y las camporistas Mayra Mendoza y Fernanda Raverta, candidatas a intendentas de Quilmes y Mar del Plata, respectivamente, en las últimas elecciones. La primera tuvo éxito, no así la segunda.

En la provincia de Buenos Aires, el Pro no solo perderá a Monzó: tampoco renovará su banca Eduardo Amadeo, una importante figura mediática. Aunque el caso que más trascendencia es el de Daniel Lipovetzky, exponente de la legalización del aborto. El diputado tuvo que conformarse con un lugar en la lista bonaerense para la Séptima Sección.

Por Santa Fe se retiran tres diputados que votaron en contra del aborto legal: los macristas Lucas Incicco y Astrid Hummel, y el massista Alejandro Grandinetti. Lucila De Ponti y Silvina Frana tampoco seguirán y fueron electas diputadas provinciales. Por último, se van Hugo Marcucci (UCR) y el exministro Alejandro Ramos.

Nicolás Massot tampoco estará más en la Cámara baja. El titular de la Cámara baja tampoco pudo ubicar a Pedro Pretto en la lista cordobesa, donde por otra parte también quedó afuera la mestrista Olga Rista. El demócrata cristiano Juan Brügge, Adriana Nazario -viuda de José Manuel De la Sota- y Juan Manuel Pereyra, de Concertación FORJA, son los otros diputados excluidos. (Parlamentario.com)