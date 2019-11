Otta: “me quedo con lo del primer tiempo”

Atlético no pudo lograr la cuarta victoria consecutiva como local ante Sarmiento. El 1 a 1 final lo dejó con algo de bronca a Walter Otta, ya que no pudo aprovechar la localía para bajar al encumbrado elenco juninense y de paso, escalar un poco más en la tabla valorativa de la Primera Nacional. “Me voy con algo de sensación de bronca porque no pudimos ganar en casa, donde veníamos de 3 victorias y ante Sarmiento no lo pudimos hacer. Enfrentamos a un rival muy bueno, por eso viene jugando varias finales por el ascenso en los últimos años, y después del empate nos complicó y mucho. Hasta el gol, nosotros habíamos hecho un buen primer tiempo, pero ellos empezaron a crecer después de los cambios y de ese gol en contra desafortunado de Alderete. Eso nos obligó a ir para adelante y a dejar espacios, ya que por momentos, el equipo hizo lo que pretendemos, pero me quedo con el primer tiempo, que fue bastante bueno. Estuvimos a la altura de un rival difícil, duro y tenemos un arquero que cuando tuvo que responder, lo hizo de muy buena manera y nos salvó en un par de jugadas importantes. Se podría haber dado cualquiera de los tres resultados”, sostuvo el cordobés en conferencia de prensa en los pasillos del Monumental.

En la previa, durante la semana, el entrenador ensayó mucho con ser un equipo profundo. En referencia a si se cumplió con la consigna, Otta destacó que “no creo que haya un equipo que le haya generado a Sarmiento muchas situaciones como lo hicimos nosotros, que se defiende muy bien, y en ese sentido quedamos conformes porque las chances las tuvimos, sobre todo en el primer tiempo, donde el equipo mostró una cara muy buena. Después dejamos algunos espacios en el complemento tratando de llegar al segundo gol y no por algo son el equipo que más goles tiene en la zona nuestra. Más allá de eso, creo que si no pasaba lo del gol en contra, el trámite estaba controlado, ya que hasta ese momento no habíamos sufrido casi. También sobre el final lo podríamos haber ganado, pero creo que es un resultado duro para nosotros, porque nos obliga a recuperar estos puntos que perdimos el sábado en Riestra”.

A su vez, cuando le preguntaron si está más tranquilo con el funcionamiento de sus dirigidos, en relación a lo que fueron las primeras fechas del torneo, el técnico sostuvo que “si, no tengo dudas. Está claro que nos gustaría ganar todos los partidos, pero el equipo viene mejorando con el correr de los partidos. Estamos tranquilos con lo que está dando el equipo y con la evolución que viene teniendo”. Por último, el ex Dálmine y Morón también respondió sobre si se va acercando al equipo sólido que pretende. “Somos un equipo difícil de controlar, sobre todo del medio hacia adelante y con este esquema que estamos utilizando. Tenemos jugadores de buen pie en un buen momento, y del medio hacia atrás estamos mejorando también. A veces quedamos algo descompensados en el medio, pero es difícil poder armarnos sin perder lo que tenemos arriba, porque lo tenemos a Mendieta, que es un delantero que lo hacemos retroceder, y Acosta, Protti y Bonansea son jugadores con vocación ofensiva, más los dos marcadores de punta, como Liporace y Blondel que también van para adelante. Entonces, por momentos somos un equipo de sufre, pero a partir de este esquema nos han convertido menos goles. Pero también los equipos rivales nos sufren”.



BLONDEL VALORO EL PUNTO

Junto con Otta, el defensor Lucas Blondel también estuvo presente en la charla con la prensa local post-partido. Y entre sus declaraciones más importantes, le dio mucha importancia a la igualad lograda frente a la formación del sunchalense Iván Delfino. “Si pensamos que íbamos ganando, la verdad que el punto vale poco, pero es una lástima que te lo hayan empatado con un gol así. Pero sabemos que Sarmiento es un equipo que está arriba, que hace rato está peleando cosas importantes y si se lo ve de ese lado, creo que puede ser un punto positivo”, comentó el lateral-volante por derecha.