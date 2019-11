Coincidencias UIA-CGT sobre bono de fin de año

BUENOS AIRES, 19 (NA).- Ante los nuevos aires políticos que circulan en la Argentina, los planetas parecieron alinearse ayer entre el sector empresarial y los principales sindicatos en torno a las dificultades para pagar un bono de fin de año.

Es que mientras la UIA salió a advertir que sería muy difícil pagarlo, la central obrera aclaró que no hará reclamos generalizados y sólo pedirá que lo paguen aquellos sectores económicos que puedan hacerlo y a los asalariados más postergados.

La actitud de industriales y gremialistas le descomprime un frente de conflicto importante al futuro presidente Alberto Fernández, quien impulsaría un "pacto social".

Héctor Daer, uno de los jefes de la central obrera muy cercano al futuro presidente, ratificó que cada gremio evaluará si reclama el plus. Y José Urtubey, de la UIA, planteó dificultades de las empresas para hacerle frente a ese adicional que compensaría en parte el poder adquisitivo perdido por la inflación que ronda el 50% anual.

Daer aclaró que los gremios no pedirán un bono generalizado para fin de año y, en sintonía con el sector empresarial, propuso evaluar cada actividad en particular. Además, como lo manifestó Alberto Fernández, dijo que la prioridad debería ser "mejorar el poder adquisitivo de los sectores más postergados".

"No pediremos el bono en una mirada generalizada. Tendrá que ver con cómo está cada una de las actividades que tiene su representación", dijo Daer a FM Futurock. Recordó que la sostenida recesión ya había generado complicaciones en el cobro del último bono. "Hay gremios que van a cobrar los últimos 5 mil pesos el año que viene. Va a trascender diciembre porque lo han pautado en distintas modalidades", señaló Daer.

Sostuvo que "con el último bono, tuvimos que articular en cada sector cómo se resolvía. Cada uno tiene que mirar su realidad. Otro de los problemas que tenemos es la heterogeneidad con que llegamos a diciembre. Hay salarios que están indexados, salarios que van a perder un 25%. No es un tema universal".

En línea con el Plan de Lucha contra el Hambre, Daer dijo que "lo que sí hay que hacer en forma primaria es levantar la base de la pirámide social, que es la más postergada y la que tiene menos ingresos". "Me parece que eso es lo que hay que atacar primero, porque esos ingresos van a ir derecho a la reactivación económica", razonó el dirigente del Sindicato de la Sanidad.

Y ratificó un fuerte respaldo al futuro Gobierno: "Uno sabe que Alberto y Cristina van a cambiar el rumbo del país, que van a alejarse de la hoguera".

"Todo lo que venga por delante es positivo. El día que haya que reclamar y visibilizar las protestas, se hará con total naturalidad en un ámbito democrático. Pero plantearlo antes de que asuma el Presidente, es un poco apresurado", se atajó.