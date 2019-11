Piden que un espacio público lleve el nombre "Moisés Tito Limansky" Locales 19 de noviembre de 2019 Redacción Por Dos concejales presentaron un proyecto para denominar una plaza del barrio Güemes con el nombre del empresario que fue presidente del Centro Comercial e Industrial y a través de su empresa, Limansky S,A., impulsó destacadas acciones de responsabilidad social.

FOTO J.BARRERA PLACITA. Se encuentra en la esquina de Galassi y Aragno, en barrio Güemes.

Los concejales del Frente Justicialista, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel, presentaron un proyecto de ordenanza que propone imponer "el nombre Moisés 'Tito' Limansky a la plaza ubicada en la intersección de las calles Galassi y Aragno" de barrio Güemes de la ciudad de Rafaela.

En los considerandos de la iniciativa, que será analizada esta semana en Comisión y se descarta un rápido consenso entre los distintos bloques, se recuerda que "el pasado 15 de marzo falleció a los 85 años, el empresario y dirigente

rafaelino, Moisés Natalio Limansky, una persona muy querida y respetada en nuestra ciudad".

"Nacido y criado en un hogar muy humilde, este hijo de inmigrantes polacos, supo consolidar la empresa colchonera que fundara su padre Marcos, a niveles nacionales y hasta internacionales, no solo por la calidad de sus productos, sino también por una característica que tiene la empresa y que habla mucho de los valores de sus formadores, que es la Responsabilidad Social Empresaria, con sus empleados y también con su entorno", subraya el proyecto.

Al describir al empresario, los ediles oficialistas resaltan que "Don Tito, como lo conocían sus allegados, era un hombre de gran templanza, profesional, emprendedor y visionario" al que definen como "un buen negociador que supo hacer negocios poniendo a las personas como el factor central del quehacer de la empresa".

Asimismo, Garrappa y Muriel expresan que Moisés Limansky "es reconocido por sus pares como uno de los grandes formadores del desarrollo económico de nuestra ciudad, estando entre los grandes apellidos de nuestra historia". Y agregan que "un aspecto muy importante que lo definió fue su compromiso y vínculo con las instituciones de la ciudad". En tal sentido, mencionan que fue "presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región entre 1996 y el año 2000, desde siempre participó en actividades de la gremial empresaria".

"Desde su empresa siempre aportó e incentivó el desarrollo de instituciones vinculadas al deporte, al arte y la cultura. También se involucró con las instituciones cercanas a la planta de la empresa, haciendo valiosos aportes al desarrollo del Barrio Güemes. Que estos valores no fueron ajenos a su familia. Esposo, hijo, padre, abuelo y bisabuelo fueron roles que cumplió con suma abnegación. Sus familiares no dudan en definirlo como una persona presente y compañero, preocupado y cuidadoso de sus seres queridos, honesto y humilde, de mirada profunda y noble. Sin duda un ejemplo a seguir y una inspiración de vida y valores para quienes lo conocieron", señala el proyecto de ordenanza que ingresó formalmente al cuerpo legislativo en la sesión pública del pasado jueves.

La fábrica industrial de Limansky se encuentra, precisamente, en barrio Güemes y el límite con el Parque Industrial, al oeste de la traza dela Ruta 34. Precisamente, la empresa que es una de las líderes del mercado nacional de productos para el descanso, desarrolló un plan de acción específico para apoyar a las instituciones del barrio en el que se encuentra su establecimiento fabril donde trabajan alrededor de 500 empleados.

Por último, el texto remarca que "sin duda el espíritu de Moisés 'Tito' Limansky, tiene que ver con el de la ciudad: emprendedor, familiar y siempre buscando el progreso de toda la comunidad, por eso es que creemos necesario homenajearlo imponiendo su nombre a la plazoleta ubicada en la intersección de las calles Galassi y Aragno".