Sector privado: fundamental el desarrollo emprendedor

Durante los ocho meses de duración de Rafaela Emprende 2019, fueron asistidos 40 proyectos de la ciudad; se llevaron a cabo 50 horas de capacitaciones con 8 especialistas de las diferentes casas de estudio; y 4 tutoras estudiantes de UTN Rafaela que brindaron el acompañamiento necesario para cada caso.

Eso fue analizado por todas las instituciones participantes como una gran fortaleza, en virtud de consolidar un programa que lleva 11 ediciones consecutivas y que más allá de los diferentes contextos pudo sobrevivir.

“Esta es una política de estado y es algo que pedimos para todos los temas ya que el desarrollo emprendedor es una de las cuestiones que a nosotros nos interesa trabajar; la generación de nuevas empresas que promuevan la generación de empleo, el valor agregado es lo que no van a permitir tener una ciudad más sostenible, con lo cual para nosotros es una muy buena noticia que todos los años contemos con este programa”, señaló el Director Ejecutivo del Centro Comercial, Iván Acosta.

El dirigente además resaltó que el programa desde el inicio bombardea un poco a los participantes con muchas iniciativas, actividades y es muy positivo que desde el inicio los emprendedores entiendan la importancia de salir afuera, de encontrarse con otros.

“Todo el espíritu de la articulación entre lo público y lo privado es básicamente lo que nosotros promovemos que es la cuestión asociativa, el encontrarse y compartir experiencias, problemas y soluciones. Entendemos también que por momentos pueda ser cansador transitar un programa como el Rafaela Emprende por las capacitaciones y las exigencias, pero es un muy buen ejercicio porque se gana en dinámica desde el arranque”, manifestó Acosta.

En reiteradas ocasiones se busca una red de acompañamiento o contención para quienes se inician o tienen las ideas pero no saben cómo llevarlas a cabo de manera organizada y sustentable.

Cuando se habla de política de Estado se hace referencia a los principios fundamentales que deben servir como guía para el gobierno de una nación, provincia o municipio. En este sentido, las políticas de estado no deberían asociarse a un gobierno concreto o una ideología determinada, tienen continuidad, como es el claro ejemplo del Rafaela Emprende.

Para el sector privado es esencial ese marco institucional y poder formar parte del diseño de políticas de estado de este tipo; allí puede encontrar un rol de participación clave, en donde las herramientas que se aportan desde entidades como lo son el INTI o el Centro Comercial e Industrial favorecen la consolidación de los programas pensados desde el sector público.

“Nosotros lo que intentamos ofrecer son las mentorías, en donde le damos la posibilidad a los emprendedores de contactarse con empresarios que quizás tienen otra trayectoria, para que les trasmitan cuáles fueron sus vivencias , experiencias en términos de gestión de la empresa, el vínculo con la familia y todo ese tipo de cosas que a veces al emprendedor se puede ir encontrando a lo largo de su vida empresaria y por eso este programa cobra mucha relevancia, porque permite estar cerca de quienes se están formando”, analizó Acosta.

Al ser consultado el Director Ejecutivo del CCIR acerca del lugar que ocupan en la entidad los emprendedores y el pequeño empresario, señaló que “el 90% de nuestro padrón está constituido por pymes y medianas y pequeñas empresas y aunque a veces se conocen las más importantes por su historia, el 100% son emprendedores porque ese es el espíritu que nos sostiene como entidad y no queremos que se pierda porque mantiene viva a cualquier empresa”, finalizó.