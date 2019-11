Argentina debuta ante Chile Deportes 19 de noviembre de 2019 Redacción Por TENIS, COPA DAVIS

FOTO NA LISTO PARA EL ARRANQUE./ El equipo argentino en Madrid.

BUENOS AIRES, 19 (NA) - Argentina debutará hoy en la Copa Davis cuando se enfrente a Chile por el Grupo C del certamen que se llevará a cabo en la Caja Mágica de Madrid mientras que el próximo miércoles se medirá con Alemania. El encuentro se disputará a partir de las 7.00 (hora de Argentina) y el equipo argentino capitaneado por Gastón Gaudio jugará ante su par chileno en la Pista Central del mencionado predio español.

Diego Schartzman (15 del ránking) y Guido Pella (20) serán los singlistas del conjunto albiceleste, campeón de la Davis en 2016, y que tuvo un sorteo favorable como cabeza de serie del grupo C, en el que enfrentará a Chile (martes) y a Alemania (miércoles 20), ambos a las 7:00 (hora argentina), en series que consistirán en dos partidos de single y uno de dobles, al mejor de tres sets.

En tanto, Horacio Zeballos no se entrenó con el resto de sus compañeros por una molestia en el aductor derecho y este lunes se confirmó que el marplatense se quedará afuera del dobles, porque no llegará en buenas condiciones. Por ese motivo, Gaudio decidió que Leonardo Mayer ocupará el lugar de Zeballos junto a Máximo González para medirse con los chilenos.

Los 18 elencos participantes en esta fase final de la nueva Copa Davis, repartidos en seis grupos, buscarán a lo largo de la semana su pase a los cuartos de final, que comenzarán a jugarse en la tarde del próximo viernes con los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos.

A la siguiente fase avanzarán los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de las seis zonas, y en proyección, un probable cruce de cuartos de final para el ganador del Grupo C sería frente al triunfador de una débil Zona E, que integran Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda.

Francia y Serbia, en el grupo A, y Croacia y España, en el B, serán algunos de los platos fuertes en la fase final de la Copa Davis. Croacia, cabeza de un exigente grupo, se medirá con España y Rusia, mientras que Francia, también cabeza de serie, estará con Serbia y Japón.

El sábado 23 de noviembre se jugarán las semifinales y el domingo 24 tendrá lugar la gran final.

Como novedad durante la competición, Gerard Piqué, cara visible del grupo inversor Kosmos, organizador del evento, adelantó que los capitanes de los distintos equipos contarán con "una tablet con todos los datos y podrán decir al jugador" cómo desempeñar su labor.