A pesar del feriado, algunos comercios abrieron en el centro

Mucha sorpresa generó ver como varios comercios, importantes y de mucha trayectoria en la ciudad, tuvieron actividad ayer pese al feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Si bien hay que mencionar que la mayoría de los locales, que están adheridos a Paseo del Centro, optaron por no trabajar, el resto sí trabajó y cumplió un par de horas a la mañana, otro en cambio, sólo abrieron por la tarde, mientras que algunos lo hicieron de jornada completa.

Independiente de las decisiones, el día se mostró como un "clásico feriado" en Rafaela, con algún que otro movimiento (después de las 10 AM) y con un amplio lugar para estacionar, cosa que en esta ciudad sucede en días como los de ayer.



PENSANDO LAS DECISIONES

LA OPINIÓN había dialogado con autoridades de Paseo del Centro y habían ratificado que el 90% de los locales comerciales habían decidido no abrir, pensando que no hay fechas especiales a la vista (para el movimiento de la Navidad falta un mes) y porque ya entramos en la segunda quincena del mes, donde habitualmente la gente decide gastar poco.

Es por eso que si bien el centro tuvo una postal diferente a un día común, hubo un 70% menos de gente y de vehículos circulando por los bulevares.

Algunas regalerías, pilcherías, relojerías, y hasta las grandes casas de electrodomésticos (no todas) abrieron pese a este día feriado. Además, todas las casas bolivianas de ropa están funcionando con normalidad.



YA NO COINCIDE

Esta fecha no laborable fue la última, de este 2019, que coincide con un día de la semana. Muchos comerciantes exclaman algún fastidio cuando los feriados nacionales tocan en los días de semana, donde pierde una jornada de ventas.

Ahora, y de acuerdo a lo que indica el calendario, el próximo feriado corresponde al Día de la Virgen y es el domingo 8 de diciembre pero, por tratarse de una fecha inamovible, no redundará un fin de semana largo.

La siguiente fecha que sí es un feriado en el próximo mes corresponde a Navidad y cae día miércoles. El 25 de diciembre es feriado nacional y, como tal, los servicios estarán reducidos y en algunos casos directamente no habrá prestaciones.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior, el feriado del 25 de diciembre es el último del año. No hay información oficial respecto del 24, sin embrago en distintas dependencias se suele trabajar solamente medio día, al igual que lo que ocurre el 31 de diciembre. El feriado siguiente cae en 2020 y es el 1 de enero, correspondiente al festejo de Año Nuevo.