Se presentó con éxito “Experiencia Vecchioli”

Desde hace un tiempo la Escuela N° 428 Mario Vecchioli viene trabajando de manera articulada en la historia de quien le dio el nombre a la institución, involucrando a toda la comunidad educativa y entendiendo los procesos que fueron transformando la forma de educar de antes y la enseñanza actual.

El jueves por la noche en el salón de actos de la institución, allí en calle 9 de Julio, se presentó el proyecto “Experiencia Vecchioli”, en donde a partir de la colaboración de la familia del escritor, se fue armando una muestra itinerante.

“Los estudiantes siempre fueron protagonistas y hoy con tantos cambios más que nunca. En estos momentos tenemos a alumnos de esta casa de estudios participando de diferentes actividades y cada uno nos nutre y nos compromete”, señaló María Eugenia Marzioni, directora de la Escuela Mario Vecchioli.

Vanina Mendoza, quien es una de las vicedirectoras que trabajó en este proyecto, señaló que “hoy para nosotros es un día de celebración porque estamos presentando en sociedad lo que es “Experiencia Vecchioli”, con la primer muestra que es “Pensando a Mario” y que implicó mucho trabajo y hoy podemos mostrar todo lo que se viene haciendo dentro de la escuela con los profes, con la familia Vecchioli y con ex docentes. Hoy estamos mostrando todo lo que se viene y se proyecta”.

“Que los artistas y escritores puedan seguir vivos a través de las instituciones es el gran desafío, se ha dicho mucho sobre Vecchioli pero no se ha dicho todo y siempre se puede volver a revisar aquello que se expresó, a instalar nuevas miradas, miradas más contemporáneas que permiten construir una idea de Mario pero de hoy de ahora”, resaltó Daniel Infeld, quien es historiador y ex docente de la Escuela.

“Un museo pensado en la institución no es un depósito de cosas viejas y muertas, hoy el gran desafío que tienen los museos es dar vida a esos elementos que alojan y en este caso a estos objetos que generosamente la familia del escritor a legado a la escuela que lleva el nombre del poeta”, agregó Infeld.

Por su parte y en representación de la familia Vecchioli, estuvo presente Andrea, una de sus nietas quien muy emocionada manifestó que “para la familia es una emoción enorme y tengo el orgullo de formar parte de este proyecto desde el inicio, cuando se empezó a pensar que hacer con todo ese bagaje que yo tenía en mi casa que es la casa de Mario y consideré inmediatamente que tenía que quedar vivo que no podía estar invisibilizado. Allí empezó a gestarse este “Pensando a Mario” y la posibilidad de acercar a los jóvenes a sus obras”, expresó.