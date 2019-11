Consultas, mejoras y seguridad Locales 19 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El director del hospital Jaime Ferré, Jorge Bertram, se refirió a la cantidad de gente que atienden día a día, sin importar de donde vengan, con o sin obra social, tratando de brindar el mejor servicios siempre: "nosotros en cuanto a la atención en el hospital no vemos si la gente tiene obra social o no. No hay un incremento, pero si gente que tiene obra social se viene a atender al Hospital, por diversos motivos. No creció en estos últimos meses, pero puede ser por comodidad, pero la prioridad es la gente que no tiene obra social, pero más allá de eso tenemos situaciones en la guardia en sí. Siempre fue generándose", marcó el doctor y dijo que "estamos siempre en contacto, y nosotros necesitamos de ellos como así también ellos de nosotros", en referencia a la medicina privada.

Por otro lado, dijo que "nosotros fortalecimos muchos los servicios con respecto a la parte pediátrica, con una guardia activa de 12 horas. El Laboratorio tiene también guardias de 24 horas y eso hizo que los servicios se vayan fortaleciendo y tengan mayor prestación. Siempre la relación entre el efector público y el efector privado fue excelente y así se mantiene. Debemos ayudarnos el uno al otro, para brindar el mejor servicio en la ciudad de Rafaela", dijo el médico.

En cuánto a la seguridad, y los hechos vividos en las instalaciones del Hospital no hace mucho tiempo atrás, Bertram expresó que "la premisa nuestra es cuidar al paciente cuando ingresa, cuando está internado, y a la vez cuidar a nuestro personal médico y enfermería. Hoy por hoy la seguridad está perfectamente bien, tanto en la parte pública donde tenemos policías que está encargado de custodiar la parte la Guardia, más la seguridad privada, que habíamos hecho una nueva licitación, con una nueva empresa y diseñamos estratégicamente los puntos débiles del Hospital. Estamos trabajando muy prolijos y muy bien", mencionó.