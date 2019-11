"Hubo expresiones que realmente me dolieron" Locales 19 de noviembre de 2019 Redacción Por El director del Hospital Jaime Ferré, Jorge Bertram, analizó el trabajo que hizo frente al nosocomio local durante su gestión y se defiende: "no soy un muchacho que no sabe nada", dijo.

No hace mucho tiempo, explotaron algunas voces en los pasillos del Hospital Jaime Ferre por distintas reuniones truncas entre agentes del Ministerio de Salud de la provincia y los representantes del PJ que llegan a tomar las arcas con el arribo de Omar Perotti en la provincia.

Hubo acusaciones y duras críticas a la gestión de Jorge Bertram, quien había decidido no hablar demasiado, y esperar su momento.

"Me molestaron algunas expresiones tristes, lamentables y con un alto grado de falta de ética hacia mi persona, con injurias importantes que la misma Ministra Uboldi me invitaba a seguir trabajando. Y siempre me manifestó que el silencio era la mejor respuesta porque cuando se habla de salud en el medio hay personas que necesitan de ella y entonces tenemos que abocarnos responsablemente a eso. Hubo expresiones que realmente me dolieron, mucho, pero bueno, hay que saber guardar el silencio ya que uno sabe lo que es como persona y lo que hizo y construyó. El apoyo de mucha gente de la ciudad me hizo sentir muy conforme, y siempre supimos desde el primer día, cuando recibió la invitación para ser director del Hospital, supe lo que quería hacer y sabía que esto tenía un comienzo y un final", destacó el director del Hospital.

En tanto, hizo referencia a los dichos del Dr. Silvio Bonafede, quién expuso ante el Concejo de nuestra ciudad que "nos estamos enterando de que el mismo día en que Bertram asume como director del Hospital con un cargo político de 40 horas, apareció un cargo de 30 horas de médico alergista", había expresado.

"El cargo de 30 horas que me estaban reclamando, es un cargo que a mí se me tuvo que dar para poder ingresar al sistema de salud público, que vino de una jubilación de una odontóloga jubilada en el Hospital Cullen, y sobre ese cargo de 30 horas, se me sumó 10 horas más que es el cargo de 40 horas de un director de Hospital", contestó Bertram y agregó: "yo empecé a cobrar a los 6 meses de haber estado llevando adelante mi función, pero no porque se me negaban a pagar, sino porque eran los pasos administrativos que se tenían que llevar adelante. Yo no me prendo del Estado para poder vivir o desempeñarme, yo vivo de mi función privada. Y esto lo tomé como un verdadero desafío y en ningún momento, antes de empezar a ser director, pregunté cuánto me iban a pagar", dijo el directo.

En tanto, mencionó que "siempre quise llevar adelante este objetivo, y eso me dolió mucho porque hasta parecería que no era médico. Me descalificaron gratuitamente con un altísimo grado de agresividad. Y eso me dolió mucho", destacó, añadiendo que "no hubo ninguna maliciosa de mi parte, ni de chicanas. Y este médico que habla sí es un director de Hospital y no soy un muchacho que no sabe nada. Soy un profesional médico que me dediqué con un equipo de trabajo a llevar adelante la gestión de este Hospital, con virtudes o defectos, pero realmente me siento muy confortado de haber vivido y estar viviendo en estos últimos días esta hermosa experiencia del Hospital donde estamos dejando un nosocomio muy bien parado", remarcó.