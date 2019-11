Fernández confirmó más impuestos para sectores como petróleo, minería y campo Nacionales 18 de noviembre de 2019 Redacción Por "En la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo", expresó el Presidente electo. Además dijo que en la inflación hay "componentes psicológicos" y cargó contra la "economía concentrada". Advirtió que no saldrá corriendo "detrás de los tiempos de los acreedores" y habló de "deuda en default".

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Los sectores con fuerte sesgo exportador como petróleo, minería y campo afrontarán una suba de impuestos durante el futuro gobierno de Alberto Fernández. "En la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo", adelantó el mandatario electo.

Explicó que le "encantaría no cobrar retenciones pero le hubieran dicho a (Mauricio) Macri, que me va a dejar 5 ó 6 puntos de déficit fiscal" con relación al Producto Interno Bruto. "Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos", aclaró en declaraciones a Página/12.



INFLACION Y PSICOLOGIA

Para Fernández existe un "componente psicológico" entre las razones por las cuales los precios aumentan en la Argentina, mientras sostuvo que la causa más importante es la "economía concentrada" en pocas empresas. "Hay algo que los economistas llaman la ´inflación autoconstruida´, que son componentes psicológicos. Si Clarín publica en tapa que voy a dar un aumento del 35 por ciento de los salario, mucha gente para prevenirse aumenta 10 ó 15 por ciento de los productos", sostuvo.

"En la Argentina la inflación autoconstruida es un problema muy serio pero no está solo en los grandes productores sino en el que tiene un kiosco o un negocio", señaló. Advirtió que entre los causantes de la inflación "hay un segundo componente y es la concentración de la economía".

"La concentración no sólo existe en materia de telecomunicaciones. La economía también se concentra. En sectores como la panificación el 80 por ciento está en manos de un operador. En el lácteo, donde casi el 100 por ciento está en manos de dos. En el cervecero donde todo está en manos de tres operadores", se quejó.

"Macri pensó que la inflación se combatía bajando el consumo. Y dijo ´si bajo el consumo, bajo la demanda y los precios bajan´. Y cómo bajó el consumo, no dando aumentos de salarios. Y además les sacó a los bancos el dinero para que no lo presten, y así inventó la Lebacs y las Leliq, pagando tasas siderales en cada momento. El resultado es que lleva cuatro años con esa idea. Y en los cuatro años no funcionó", dijo Fernández en diálogo con Página/12.



"DEUDA EN DEFAULT"

Fernández aclaró que si bien escucha "mucho" a Guillermo Nielsen, en la renegociación de la deuda externa decidirá él en su carácter de jefe de Estado, y advirtió que no saldrá corriendo "detrás de los tiempos de los acreedores". "Lo escucho mucho pero estas cosas las decido yo. Creo que él está preocupado, yo también estoy preocupado por resolver esto. Pero no hay que correr detrás de los tiempos de los acreedores, hay que correr detrás de los tiempos de los argentinos", enfatizó.

Confirmó que Nielsen estará muy cerca suyo "sin ninguna duda. No sé dónde, pero va a estar cerca porque es alguien que valoro mucho". Además, insistió en que Mauricio Macri "declaró el default de la deuda el día que anunció el reperfilamiento".

"Hoy en la Argentina se venden solo 100 dólares por ventanilla. Lo que te están diciendo es que no hay más dólares.

Si no hay más dólares hay que recuperarlos. Eso se consigue exportando, y para eso hay que poner de nuevo en funcionamiento la economía", sostuvo Fernández. Dijo que eso es "lo que en la campaña yo llamaba ´encender la economía´. Es eso".

Advirtió que la industria alimenticia "tiene el 50 por ciento de la capacidad instalada en desuso. Eso es tener la economía apagada. Pues tenemos que volver a encenderla. Mis socios más importantes en el gobierno van a ser los que exporten. Porque son los que traen divisas".

Fernández se mostró confiado en que si su gobierno logra poner en marcha la actividad económica "todos van a verse beneficiados". Además, insistió en que en la Argentina "no hay nada más urgente que la pobreza y el hambre". "Queríamos tener la oportunidad y nos la dieron. Tengo una gran alegría porque sabemos que ahora vamos a decidir nosotros y por lo tanto vamos a prestarle más atención a los que más sufren, cosa que no pasó hasta ahora", afirmó.



GANANCIAS

Si bien consideró razonable que los asalariados no tributen Ganancias, Fernández dijo que debido al alto déficit fiscal habrá que ir "poco a poco" eximiendo a quienes viven de un sueldo como sujetos de ese gravamen. "Lo que es razonable es que alguien que vive de un sueldo no pague Ganancias. Pero también es razonable que un país no tenga seis puntos de déficit fiscal. Todo es razonable. Hay que ir viendo cómo se van compatibilizando poco a poco las cosas", dijo.

Afirmó que el objetivo de su futura administración será que "un sueldo no pague impuestos a las Ganancias".

"El impuesto a las Ganancias se llamaba impuesto a las rentas. Y el que vive de un sueldo no vive de las rentas de su trabajo. Hay que ir poco a poco sacándolos como sujetos de imposición del impuesto y corrigiendo poco a poco el déficit", razonó. Además, dijo que los sectores medios que se ven castigados por la economía actual son "básicamente los comerciantes y algunas pequeñas y medianas empresas".

Al respecto, estimó que "cuando la economía se mueva todos van a verse beneficiados, y hay que trabajar en ese sentido. Hay que hacer una clase media más poderosa en Argentina".