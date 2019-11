Sectores del peronismo se miden en el Congreso Nacionales 18 de noviembre de 2019 Redacción Por Esperan que Alberto y Cristina definan la conducción de un interbloque.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Todos los sectores que integran el Frente de Todos en el Congreso esperan que sean el presidente electo, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Kirchner, los que definan quiénes conducirán la futura bancada oficialista en ambas cámaras y podría empezar a despejarse el panorama a partir de la semana próxima.

Tanto en el kirchnerismo, como en el justicialismo referenciado en los gobernadores y el massismo no hay dudas sobre el acompañamiento al futuro Gobierno y casi todos coinciden en que lo más probable es que funcionen como interbloque, pero cuando se trata de los nombres para encabezar esa coalición la incertidumbre es total.

Todos los sectores pujan por los lugares clave cuidándose de no levantar la voz, mientras esperan una conversación y una definición conjunta de Fernández y la ex mandataria, que a partir del 10 de diciembre presidirá el Senado.

El presidente del Bloque Justicialista de esa cámara, Carlos Caserio, hombre de muy buena relación con Fernández, describió la situación del Frente de Todos como "dos bloques numerosos" que funcionan separadamente pero "los dos apoyando a Alberto.

"Si se arma un interbloque, entre todos tendremos que definir cuál es el perfil del senador o senadora que ocupe ese lugar (de la conducción)", agregó Caserio en declaraciones a Cadena 3, sin mencionar su aspiración a ser el elegido para esa tarea, según dejan trascender en su bloque.

Pero en la bancada del Frente para la Victoria suena el nombre de la mendocina Anabel Fernández Sagasti para ese lugar y cuentan con que en un interbloque los más leales a la futura presidenta de la Cámara tendrían más votos, razón por la cual el cordobés intenta sumar a los independientes de Santiago del Estero y Misiones a su causa.

"Hay que ver lo que dice la conducción, no es una cuestión de nombres", evaluó un veterano senador peronista de aceitados vínculos con el kirchnerismo al ser consultado por NA, aunque no descartó una especie de división de tareas entre la dupla: "El Presidente define el Gabinete y las políticas públicas y la Vicepresidenta los lugares en el Senado".

En Diputados, donde todo parecía encaminado a que el jefe del bloque Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, encabezara la futura bancada oficialista, empezaron las dudas estos días cuando el diputado santafesino comenzó a sonar como posible ministro de Defensa.

El propio Rossi contó que Fernández le encomendó un informe sobre el área que ya había encabezado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y fuentes del bloque confirmaron a Noticias Argentinas que su pase al Ejecutivo es una posibilidad cierta al tiempo que la relacionan con los chispazos de las últimas semanas con Sergio Massa.

Días atrás, algunas voces del kirchnerismo trataron de poner en duda que Sergio Massa presidiera la Cámara de Diputados como está previsto, con sugerencias sobre un posible nombramiento como jefe de Gabinete, a lo que el tigrense respondió al encargarse de anunciar la agenda parlamentaria del futuro gobierno, marcando la cancha.

Entre los nombres que circulan para el interbloque están el del presidente del PJ, José Luis Gioja, el de Cristina Álvarez Rodríguez y el de Máximo Kirchner, cuya mención abre una interrogante más sobre la charla que todos esperan entre Fernández y Cristina, y es si la vicepresidenta electa querrá tomar las riendas en ambas cámaras del Congreso.

Frente a esa posibilidad, en Diputados (a diferencia del Senado) aparece como tercer actor Massa, que también tendrá su cuota de votos propios (aproximadamente 13) en una cámara donde el futuro oficialismo arrancará en desventaja frente a la oposición de Juntos por el Cambio, que sería primera minoría.