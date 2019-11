Cuadernos: más presión sobre los arrepentidos

Por Sergio Farella



(Especial de NA). - La estrategia en conjunto que llevan adelante ex funcionarios y empresarios del caso "cuadernos" es desacreditar la declaración de los más de 30 arrepentidos que tiene la investigación, algo que hicieron ante el Tribunal que hará el juicio pero también vía administrativa, al cuestionar el rol del defensor oficial del chofer Oscar Centeno y del ex secretario de Obras Públicas José López.

Desde hace varios meses, la Defensoría General de la Nación, a cargo de Stella Maris Martínez, analiza un pedido conjunto que apunta a los "arrepentidos" y que fue hecho por la agrupación "Iniciativa Justicia", que integran los abogados Carlos Beraldi (Cristina Kirchner), Maximiliano Rusconni (Julio De Vido), y Graciana Peñafort (Roberto Baratta), todos imputados en la causa "cuadernos".

En esa presentación, los letrados apuntaron a cómo se suscitaron las declaraciones de los arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, luego homologadas por el juez Claudio Bonadio, y cuestionaron el rol de los defensores oficiales que asistieron a varios de los imputados en ese sentido.

En concreto, fueron contra el defensor oficial Gustavo Kolman, quien asistió durante la instrucción a Centeno y a López, entre otros, y tuvo un rol clave en el acuerdo de arrepentido: es que él le transmitía a los acusados los términos del acuerdo y si convenía o no en función de la estrategia que querían seguir.

Directamente, los abogados ponen en duda si los defensores indujeron a los imputados a "arrepentirse" cuando se los ponía bajo amenaza de ir detenidos.

Por ello, dijeron que hay "preocupación" por cómo se aplicó la ley 27.304, más conocida como "ley del arrepentido", y también remarcaron que las audiencias que se dieron en esa causa no fueron "registradas", o sea grabadas, como marca uno de los artículos de la norma.

En el escrito, le pidieron a la Defensora que ordene medidas para evaluar el rol de aquellos funcionarios del organismo que asistieron a los "arrepentidos", algo que, según fuentes consultadas por NA, se está realizando.

La otra parte de la estrategia es ante el Tribunal Oral Federal 7, que va a realizar el juicio, a través del cuestionamiento de cómo fueron las audiencias de arrepentido y el rol, no sólo de los defensores, sino también de la fiscalía de Stornelli y el juzgado de Bonadio.

Hasta el momento, se hicieron una serie de planteos que los jueces del Tribunal, lejos de resolverlos de inmediato, los dilató para más adelante, ya que por lo pronto no se les dio trámite, sino que sólo tomó como presentado.