Analizan la refuncionalización del microcentro Locales 18 de noviembre de 2019 Redacción Por Se trata de una de las obras que desde hace tiempo viene demandando el sector comercial, especialmente los socios de Paseo del Centro, y que tras la reunión realizada hace algunos día se evaluó el impacto de los outlets llevados a cabo en este 2019 y se planteó la necesidad de concretarla en 2020.

ENCUENTRO POSITIVO. Un grupo de comerciantes se reunió en el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela a fin de evaluar la segunda edición del Gran Outlet.

Sin lugar a dudas la verdadera refuncionalización del microcentro tuvo muchas idas y vueltas y no terminó de concretarse a pleno. El objetivo principal, es encontrar el método de financiamiento para las obras y una vez más desde la entidad gremial empresaria quieren ser cautos e ir paso a paso, para delinear una serie de transformaciones que no queden a mitad de camino.

Hace algunas semanas atrás, precisamente en instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, se realizó una reunión en donde se evaluó desde el sector privado junto a los funcionarios del municipio y el propio intendente Luis Castellano, el impacto positivo que tuvieron las acciones llevadas a cabo en mayo y septiembre, con los dos outlets, que propiciaron un buen movimiento en la zona comercial rafaelina y un impulso al consumo que viene retraído desde hace muchos meses.

“Nos juntamos en la institución donde tuvimos la participación del intendente, del presidente y director del Centro Comercial y contamos también con la presencia de comerciantes, donde hicimos una pequeña charla sobre el valor de la asociatividad, de trabajar juntos con la permanente articulación público - privada y analizamos los pro y los contras que tuvimos con esta gran Campaña que fue el Outlet, en donde el municipio fue elemental para que nosotros podamos llevar una situación muy linda en donde todos pusieron nuevas ideas en donde hablamos las cosas que no salieron mal como cambiarlas y ya estamos entusiasmados y trabajando a partir de las respuesta recibidas acerca de las fortalezas que surgieron con estas dos ediciones”, señaló Florencia Muriel, titular de Paseo del Centro.

En ese marco y entre los planteos de los dirigentes del CCIR, apareció este viejo anhelo de refuncionalizar un microcentro que necesita una reactivación no sólo respecto a incentivar el consumo sino a transformar la fisonomía estructural actual.

“Se está tratando de a poco la refuncionalización del microcentro porque realmente lo necesitamos y tenemos que trabajar en conjunto para esto. Nuestras veredas ya no están aptas como para salir a pasear, es muy difícil transitar con cochecitos por ejemplo y nuestro centro lo recorren las familias. Por eso es muy importante este tema de mejorar la transitabilidad, tenemos que ver esto más allá del eterno problema de los pájaros. Además sostenemos que le falta verde a nuestro paseo comercial porque ahora ya empieza a hacer mucho calor y si uno no tiene también sombra como para decir bueno salgo a caminar y aprovechar el fin de semana, eso también perjudica pero bueno sabemos que es un tema que está en agenda, qué está pendiente tanto para el municipio como para nosotros”, manifestó Florencia Muriel.

Además señaló como positivo que el próximo gobernador sea el rafaelino Omar Perotti, “ahora a partir de diciembre habrá un gobierno que quedó totalmente alineado y que en cierta manera es un aliciente pensando que se va a poder llevar a cabo este tipo de refuncionalización”.



LAS FORTALEZAS DEL MODELO DE OUTLETS

“Dentro de las fortalezas que se mencionaron están las que expresaron los comerciantes sobre todo que no son socios de nuestra entidad y recataron sobre todo el tema de no conocer nuestra manera de trabajar y lo importante que es la asociatividad , por más que seamos competencia, porque el trabajar juntos fortalece al sector. Eso debe impulsarnos a seguir trabajando ya que hay que tomar como referencias a imitar experiencias que hayan servido”, continuó analizando Muriel.

Además la coordinadora de Paseo del Centro destacó que “tanto José Frana como yo tuvimos la oportunidad de viajar a España en años anteriores y ver cómo trabajan estos modelos de centros comerciales abiertos y los dos vinimos con esa idea de decir, no trabajemos sólo para la sociedad únicamente, trabajemos para el sector que también potencia a la ciudad de alguna manera”.

Por otra parte en la evaluación que se llevó a cabo en esa reunión, señalaron esta nueva manera de entender al sector y a su dinámica, ya que en fechas especiales no es necesario hacer acciones especiales ya que “navidad es navidad y se vende sólo, al igual que el día de la madre o del niño; trabajemos en esos meses en que no hay nada”, explicó Muriel.

“El intendente estaba contento ya que vio una linda movida sobre todo en el segundo outlet en donde nos acompañó un poco más el clima. A su vez para los comerciantes también el balance fue positivo ya que más del 80 % vendió más con respecto al primer outlet y la mayoría nos comentó de que no sólo vendieron muchos de los productos del outlet sino artículos de temporada como otros de fuera de temporada y además mucha gente nueva estaba conociendo los locales”, sostuvo Muriel.