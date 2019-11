En 25 años casi 190 mil muertes por siniestros viales en el país

BUENOS AIRES, 18 (NA). - En los últimos 25 años se registraron 189.910 muertes por siniestros viales en la Argentina, con un promedio de 20 personas fallecidas por día.

Así lo informó la asociación civil Luchemos por la Vida justo en el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito.

En ese sentido, publicó un video con 20 personas muertas durante este año con el título "20 rostros, 20 historias".

"El más importante homenaje para ellas es hacer lo necesario para que estas muertes evitables no sigan repitiéndose. En sintonía con el pedido de Naciones Unidas, en el marco del 'Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011/20', de reducir los muertos a la mitad en esta década, objetivo pendiente en nuestro país, Luchemos por la Vida, convoca a todos los ciudadanos, y a las autoridades responsables en especial, a asumir su responsabilidad con acciones concretas para disminuir significativamente el número de muertos y heridos en el tránsito", se precisó en el informe.



UNA CUESTION DE

POLITICA DE ESTADO

En un comunicado firmado por su presidente Alberto José Silveira, Luchemos por la Vida, agregó "la seguridad vial debe afirmarse como una cuestión de política de estado; por medio de esfuerzos coordinados y decisiones mancomunadas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, responsables del tema".

Asimismo, remarcó la "urgente necesidad" de una serie de medidas, tal el caso de "multiplicar exponencialmente los controles eficaces en calles y rutas, que aseguren la vigencia práctica de la ley (por ejemplo alcoholemia, controles de velocidad, uso de cinturones de seguridad, cascos, sistemas de retención infantil, etc.) y las sanciones efectivas a los infractores.

"Legislar los delitos contra la seguridad vial y la reducción de las velocidades máximas.

"Que se asegure una adecuada preparación y otorgamiento serio y responsable de las licencias de conducir en todo el país.

"Que la educación vial sistemática y continua sea una realidad en los programas de estudio y en las aulas de escuelas pre-escolares, elementales y medias en todo el país.

"Que se realice una planificación urbana que posibilite el tránsito fluido y ordenado y se concreten las inversiones necesarias para el logro de un transporte público seguro y eficiente (ferrocarriles, rutas, etc.)".



RESPONSABILIDAD

Por último, Silveira indicó en el comunicado que tienen "todos una responsabilidad en el cuidado de la vida".