Zeballos, en duda para la Copa Davis

FOTO NA ALTERNATIVA./ González y Mayer sería la pareja, si no se recupera Zeballos.

BUENOS AIRES, 18 (NA) - El marplatense Horacio Zeballos, número 3 del ranking mundial de dobles, encendió ayer las alarmas en el equipo argentino de Copa Davis al presentar una molestia muscular, a dos días del debut frente a Chile en las finales que se disputarán en Madrid. La información que oficializó el departamento de prensa de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) es que Zeballos no participó de la práctica de este domingo en la Caja Mágica de la capital española por esta dolencia en el aductor derecho.

Asimismo, extraoficialmente se indicó que el cuerpo médico lo evaluará este lunes, pero todos evitaron hablar sobre que esté descartado para el primer día de competencia en el grupo C. Zeballos es pieza fundamental del equipo albiceleste, luego de haber vivido la mejor temporada de su carrera, que lo catapultó hasta el podio del ranking ATP de la especialidad. De hecho, para el capitán argentino, Gastón Gaudio, el dobles es un punto de vital importancia ya que con el nuevo formato de competencia tiene la misma trascendencia que el single.

"El 33 por ciento de la serie pasa por el doble, la estrategia es distinta, porque teniendo un single fuerte podés ganar la Copa Davis. Tenemos mucha expectativa porque tenemos un buen dobles, pero ganar un Mundial en el fútbol no es fácil, en el tenis tampoco. Ojalá que demos lo mejor, que tratemos de pasarla bien y que ganemos", analizó Gaudio antes del viaje a Madrid.

Ante esta noticia, este domingo en un entrenamiento conjunto con el equipo español, el lugar de Zeballos fue ocupado por el correntino Leonardo Mayer (94°), que viajó como alternativa, e hizo pareja con el tandilense Máximo González (35° del dobles).

Diego Schartzman (15 del ránking) y Guido Pella (20) serán los singlistas del conjunto albiceleste, campeón de la Davis en 2016, y que tuvo un sorteo favorable como cabeza de serie del grupo C, en el que enfrentará a Chile (martes 19) y Alemania (miércoles 20), ambos a las 7:00 (hora argentina), en series que consistirán en dos partidos de single y uno de dobles, al mejor de tres sets.

A la siguiente fase avanzarán los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de las seis zonas, y en proyección, un probable cruce de cuartos de final para el ganador del Grupo C sería frente al triunfador de una débil Zona E, que tiene a Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda. Francia y Serbia, en el grupo A, y Croacia y España, en el B, serán algunos de los platos fuertes en la fase final de la Copa Davis.

Croacia, cabeza de un exigente grupo, se medirá a España y Rusia, mientras que Francia, también cabeza de serie, estará con Serbia y Japón.