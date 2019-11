Stamateas: “todos tenemos una caja de recursos para atravesar las crisis”

El Doctor Bernardo Stamateas estuvo en la región, en una charla que organizó la Mutual del Club Sarmiento de Humboldt con motivo de su 30° aniversario, en donde se refirió a “30 Soluciones prácticas. Estrategias para potenciar fortalezas y resolver conflictos”.

Allí habló de cómo enfrentar las crisis personales y a las que constantemente nos expone nuestro país. Además resaltó la importancia que tiene para sobrellevar esos momentos, el pedir ayuda.

“Todos tenemos fortalezas adentro de cada uno, el tema más complejo o desafiante para el ser humano es cómo potenciar las fortalezas para atravesar las crisis y cómo transformamos los momentos difíciles. Todos tenemos una caja de recursos que venimos usando para atravesar las crisis que pasamos y la idea es repasar alguna de esas fortalezas. La gente que viene a mis charlas viene con muchas expectativas y lo que siempre digo es que las charlas no son una varita mágica que le cambia la vida nadie pero sí lo que intentan es mirar para adentro, reflexionar. Nosotros nos curamos estando juntos, así que ya concurrir a las charlas es terapéutico”, manifestó Stamateas.

Al referirse al desánimo que se percibe en la sociedad y al clima de pesimismo que actualmente predomina, el escritor señaló que “las emociones son muy contagiosas vos estás cinco minutos con alguien negativo y al sexto te vas a estar quejando, estás con alguien contento y a los cinco minutos vas a estar contento también. Cuando una persona va juntando frustraciones, va juntando angustias y no la puede poner en palabras, no las puede hablar, las transforma en agresión. Detrás de una persona agresiva hay una persona angustiada.

que no ha sabido poder poner en palabras ese sentimiento y entonces lo saca con gritos, con malestar, con llanto y con exceso de negativismo”.



LA IMPORTANCIA DE PEDIR AYUDA

Sobre la relevancia que supone poder pedir ayuda a otros, manifestó que “todos necesitamos ser ayudados, uno puede pararse en un lugar de omnipotencia y decir yo no necesito nada de nadie, puede pararse en lugar de impotencia y decir esto ya está, o puede pararse en un lugar de potencia y decir esto es lo que puedo y esto es lo que no puedo, esto es lo que sé y esto es lo que no sé, hasta acá puedo yo y hasta acá pido ayuda. Mostrar debilidad es una señal de fortaleza, sólo la gente segura muestra sus debilidades”.

“Yo siempre le digo a la gente que puede pasar por una crisis o está en una crisis, contarme que otra crisis parecida has pasado en la vida, - bueno la Argentina tenemos un doctorado en crisis-, entonces la pregunta es ¿cómo hiciste para atravesar esa crisis anterior? y ¿cómo podes aplicar esas fortalezas en el presente? Uno tiene que pararse siempre frente a la incertidumbre o a la dificultad en el currículum de batallas ganadas, que victorias yo tengo en el pasado para darle para adelante”.



LA CONVIVENCIA GENERACIONAL

Bernardo Stamateas también habló de lo que ocurre actualmente en todas las sociedades y que tiene que ver con la convivencia de diferentes generaciones atravesadas por cambios abruptos en poco tiempo.

“Hace un tiempo estuve dando una charla a jefes de cardiología de nuestro país porque los jefes querían seguir utilizando un medicamento que es muy bueno pero había salido uno mejor y a algunos les costaba el pasar de un medicamento a otro y en este ejemplo, estamos hablando de médicos, de gente profesional. Uno entra en una zona de confort y repite y maneja lo que maneja, porque en realidad en el discurso todos decimos que nos gustan los cambios

pero no nos gusta a nadie porque nos genera salir de la zona de confort y pasar a una zona de ansiedad. Hay que administrar bien el cambio porque el cambio es inevitable y siempre la nueva generación viene por las transformaciones”.



¿PEDIMOS O NO AYUDA?

En relación a lo que sucede en el día a día con los problemas y las crisis y las dificultades que presupone el pedir ayuda, el escritor y filósofo dijo: “la gente te cuenta los problemas, hoy no se avergüenza por estar atravesando una crisis y lo oculta. A mí me paran en la calle y me dicen Stamateas tengo un problema, ayúdame, ya no está más eso de que yo tengo un problema pero que nadie se entere. Hoy todos podemos abrirnos porque comprendimos que venimos fallado de fábrica y tenemos más o menos los mismos problemas y nos curamos hablando y nos curamos estando juntos”.