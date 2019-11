Los 84 de Pinky Información General 18 de noviembre de 2019 Redacción Por La célebre conductora televisiva festejó su cumpleaños número 84 en el espacio que conduce en la TV Pública, "Memorias desordenadas", en cuyo transcurso recibió el afecto del público y numerosas figuras del ambiente.

Es una de las artistas más reconocidas de nuestro medio, y provocó una verdadera revolución con su regreso a la pantalla chica después de casi dos décadas de ausencia. Por eso, Pinky merecía que el festejo por sus 84 años de vida fuera en Memorias desordenadas, el ciclo que conduce los sábados a partir de las 21 por la pantalla de la TV Pública.

Acompañada como siempre en la conducción por su sobrina, Kari Araujo, la reconocida periodista recibió saludos de distintas personalidades del medio como Santiago del Moro, Moria Casán, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Gabriel Corrado, Karin Cohen, Antonio Grimau, el Rifle Varela, Luis Ventura y Nicolás Repetto, entre otros tantos.

“Qué lindo, pero qué raro”, afirmó con humildad la agasajada. “Siempre has sido muy querida tía”, le dijo su sobrina, a lo que ella respondió: “Antes era 70 y 30, y me han llenado de amor en mi país”.

Claro que tampoco faltaron los invitados especiales, como ya es habitual en el ciclo que marcó la vuelta de la conductora a la televisión. En este caso, fueron el doctor Rubén Mühlberger, Chiche Gelblung, Nito Artaza y Cecilia Milone.

Como en todo cumpleaños, no podía faltar la torta con la velita correspondiente, que llegó mientras Jey Mammon le cantaba el feliz cumpleaños sentado al piano.

“¿Por qué querés brindar en este nuevo año tía?”, le preguntó su sobrina. “Quiero brindar por mi país, porque amo la Argentina”, expresó emocionada. “Por todos y cada uno de los argentinos, hombres y mujeres, porque de una vez por todas empiecen a cumplir sus sueños”, agregó.

“Yo quiero brindar para que vos cumplas los tuyos”, le dijo Karina, antes de chocar las copas a modo de brindis, cerrando una noche que seguramente quedará para siempre en el recuerdo de la popular artista.

Pinky volvió a la televisión en septiembre pasado en un programa muy especial que contó con la presencia especial de Raúl Lavié, con quien estuvo casada durante casi una década y tuvo a sus hijos, Gastón y Leonardo Satragno, fallecido en enero pasado.