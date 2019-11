Cristo Jesús Reina

(Por Miguel Pettinati). - Desde los orígenes del cristianismo fue común llamar a Cristo Jesús con el apelativo de Rey, como máxima expresión de excelencia que él posee de manera más que eminente sobre todo lo creado (J.L.K.).

Querido lector: Jesucristo reina en las mentes humanas, no solo por la incomparable grandeza de su pensamiento y por la vastedad de su ciencia, sino también porque Él es la verdad.

De modo semejante, Jesús reina en la voluntad de las personas. Ya sea porque en él la perfecta integridad y sumisión de la voluntad humana responden a la santidad de la voluntad divina (Juan 6,38), ya también porque, con sus inspiraciones, influye sobre nuestra libre voluntad para impulsarla a la realización de lo mejor.

Pienso algo más, todavía hay muchísimo más:

Cristo Jesús es reconocido como rey de los corazones, debido a que su amor "supera todo conocimiento" ( Efesios 3,19) y por los atractivos de su bondad , humildad y mansedumbre. Ningún ser humano ha sido jamás tan amado y nunca lo será como Cristo el Señor.

Jesucristo es anunciado, desde antiguo, por los profetas de Israel: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz... un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado La soberanía reposa sobre sus hombres y se le da por nombre: Consejero maravilloso, Dios fuerte, padre para siempre, príncipe de la paz" (Isaías 9, 1-5). Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino no será destruido ( Daniel 7,14).

Aquellos anuncios se cumplieron plenamente en "Jesús que es llamado Cristo "(Mateo 1,16), como lo declaran los libros del Nuevo Testamento. Así, el mismo Cristo se lo declaró Pilato: yo soy Rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz (Juan 18,379. Y se lo dijo a los apóstoles: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la Tierra ( Mateo 28,18).

Apóstol Juan lo proclama a Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el rey de los reyes de la Tierra (Apocalipsis 1,5). Y , al referirse al triunfo definitivo de Cristo, dice su nombre es "la Palabra de Dios". En su manto y en su muslo, lleva escrito este nombre: "Rey de reyes y señor de los señores"( Apocalipsis 19, 13-16).

Jesucristo nos ha rescatado del pecado con el precio de su sangre ( 1 Pedro 1,18). Por lo tanto. advierte el apóstol Pablo - ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados, ¡y a qué precio! ( Corintios 6,19-20).

Cristo, el Señor, es rey de todo el universo, de lo visible y de lo invisible, de todos los pueblos, razas y lenguas, aunque todavía muchos no lo sepan o no quieran aceptarlo. Por eso todos los cristianos, que somos, el reino de Cristo en la tierra, tenemos el deber ineludible de extender ese reino a todas las gentes.

Señor mío y Dios mío tu Palabra se cumpla en mí , amén.

Oración de liberación y sanación:

Alma de Cristo, santifícame, sangre de Cristo, perdona mis pecados, agua del costado de Cristo, lávame. Muy bien Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, libérame de las acechanzas del demonio, en la hora de mi muerte, llámame e iré a ti para con los ángeles amarte, alabarte, adorarte, amén.