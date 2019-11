Bolivia: ascienden a 9 los muertos en Cochabamba Internacionales 17 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP TENSIONES. Bolivia continúa bajo un clima de máxima inseguridad.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- Llegan a 9 los muertos y son más de 100 los heridos como consecuencia de los choques ocurridos ayer entre cocaleros afines a Evo Morales y las fuerzas de seguridad en Cochabamba, según un informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia difundido hoy.

Los hechos se registraron en la ciudad boliviana de Sacaba y el Ministerio de la Presidencia había informado inicialmente de cinco víctimas fatales.

De acuerdo con la versión oficial, los manifestantes intentaron romper el anillo de seguridad montado por la Policía y las Fuerzas Armadas, lo que desató los choques y al respecto el comandante Jaime Zurita aseguró al diario El Deber que "se negoció hasta lo último", y detalló que a los manifestantes les fueron decomisadas armas de fabricación casera, machetes, escopetas y explosivos.

Asimismo, se informó de dos personas que permanecen internadas en un hospital de Cochabamba con muerte cerebral y Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo, agregó que además hay al menos 115 heridos, la mayoría "víctima de armas".

A entender de Cox "no hubo un enfrentamiento, sino una arremetida de fuerzas policiales y militares en contra de la población civil", por lo que el gobierno interino pidió a la Fiscalía que se investigue "de forma transparente" cómo fueron causadas estas muertes.

Por su parte, el ex presidente Evo Morales aseguró en una entrevista con la cadena CNN en español que la única salida a la crisis es la celebración de una reunión nacional. "La mejor forma de pacificar en este momento es una reunión en la que esté (el opositor Luis Fernando) Camacho, (Carlos) Mesa, Evo, los movimientos sociales, el gobierno de facto", dijo el dirigente desde México, donde está asilado.

Morales aseguró que el movimiento de protesta observado estos días en su país "es hasta sacar a la dictadura y acabar con el golpe de Estado". También confirmó que no tiene problema en que haya mediación internacional, porque desde que llegó a México ha hecho el llamado a un diálogo de alto nivel y "es mejor con mediación, con participación".

En tanto, la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, y el líder opositor venezolano Juan Guaidó, sostuvieron un diálogo vía videollamada, en donde acordaron designar representantes diplomáticos, ya que Bolivia rompió relaciones con Nicolás Maduro y expulsó a sus diplomáticos.

Áñez aseguró que el proceso que encabeza Guaidó en Venezuela persigue "los mismos objetivos" que el que ella lidera en Bolivia y, al igual que una cincuentena de países, reconoció como presidente de Venezuela a Guaidó.