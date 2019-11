Balearon al playero en una estación de servicios Policiales 17 de noviembre de 2019 Redacción Por El trabajador fue herido en una rodilla con un arma de fuego en momentos en que se consumaba un robo en una estación de servicios ubicada en Ruta 34 y Luis Maggi. Más tarde debió ser sometido a una cirugía en un sanatorio de la ciudad. No es la primera vez que este comercio es asaltado en los últimos años.

FOTO LA OPINION DETENIDO EN UN PROCEDIMIENTO. En otro suceso la Policía secuestró cerca de $ 4 mil, un teléfono celular y prendas de vestir en un allanamiento en barrio Mora.

A temprana hora de la mañana de ayer, alrededor de las 6.30, un violento hecho de robo se produjo en la estación de servicios Puma, ubicada en el cruce de la Ruta 34 y Luis Maggi, ocasión en que un empleado que se desempeña en la playa del comercio resultó baleado en una pierna.

De acuerdo a lo adelantado en el portal digital de LA OPINION, los autores del atraco habrían sido dos individuos que se movilizaban en una moto con los cascos colocados.

Al parecer, el acompañante descendió de la moto y con un arma en mano se dirigió hasta donde estaba ubicado el empleado realizando una maniobra, pidiéndole la billetera y sustrayéndole el teléfono celular, al mismo tiempo que efectuó un disparo ante un movimiento brusco de la víctima.

El proyectil impactó en una rodilla del empleado, y felizmente no provocó daños mayores, ya que el trabajador se encuentra en buen estado luego de recibir la atención médica correspondiente en el Hospital Jaime Ferré, aunque según distintas versiones la bala no fue extraída en el momento, permaneciendo alojada en su pierna, e iba a ser extraída en una cirugía posterior en un sanatorio privado.

Luego del disparo los dos motociclistas huyeron tomando rumbo desconocido. Cabe destacar que no es la primera vez que este comercio es asaltado en los últimos años.



DETENIDO EN UN

PROCEDIMIENTO

También en horas de la mañana de ayer, por disposición de la Unidad Fiscal Rafaela, en el marco de una investigación en curso, un procedimiento conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Orden Público se desarrolló en un domicilio de calle Muniagurria al 1000 –barrio Mora- donde un vecino fue arrestado por la Policía.

En el acto procesal, los uniformados secuestraron cerca de $ 4 mil de dinero en efectivo, un teléfono celular, y prendas de vestir que estarían ligadas a la investigación. Al mismo tiempo se procedió a la detención de una persona de la cual el único dato conocido es que su apellido lleva como inicial la letra K.



RESISTENCIA A

LA AUTORIDAD

Un joven de 20 años resultó aprehendido en la ciudad de Rafaela tras resistirse a la autoridad.

El procedimiento se realizó en el marco de un control vehicular en el cruce de calles Lavalle y Sarmiento donde se encontraba personal policial colaborando con Protección Vial y Comunitaria.

Los inspectores municipales detuvieron la marcha de una motocicleta en la que se conducían dos jóvenes quienes intentaron evadir dicho control.

Al constatar que el conductor no poseía licencia de conducir y tras informarles que debían retener el birrodado quien iba de acompañante adoptó una actitud hostil insultando e intentando agredir al personal actuante.

Rápidamente se procedió a su aprehensión y posterior traslado a sede policial de la Comisaría N° 1 por razones de jurisdicción.

Labor realizada por personal de Cuerpo Guardia Infantería de la UR V.



PEDIDO DE

PARADERO

Se solicita a la comunidad su colaboración para dar con el paradero de Martin Jesus Jaimez de 36 años de edad. El mismo es de contextura delgada, mide 1.65 metros de altura, tez blanca, ojos color marrón y cabello corto de color negro.

Cualquier novedad comunicarse con la Comisaría N° 15 (03492-437385) al 911, o la dependencia policial más cercana.