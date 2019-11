Chapur se quedó con el mejor tiempo en Rosario Deportes 17 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA APAT FACUNDO CHAPUR. El cordobés señaló la pole con el Focus en la Clase 3. NICOLAS POSCO. Venció en la serie más veloz de la Clase 2 con el Fiesta.

El cordobés Facundo Chapur (Focus) consiguió el mejor tiempo en la Clase 3 del Turismo Nacional, en la competencia que se disputa este fin de semana en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de la ciudad de Rosario.

Chapur relegó por escasa diferencia a José Manuel Urcera (All New Civic) y Leonel Pernía (VW Vento) en una jornada climáticamente inestable en el sur santafesino.

También se desarrollaron las dos series de la Clase 2, que fueron ganadas por Ever Franetovich (Palio) y Nicolás Posco (Kinetic), en un sábado que arrojó los siguientes resultados oficiales:

Clase 3 (clasificación): 1º Facundo Chapur (Focus), en 1m46s782, a un promedio de 134,854 Km/h; 2º José Manuel Urcera (All New Civic) a 129; 3º Leonel Pernía (VW Vento) a 135; 4º Juan Pipkin (Cruze) a 224; 5º Julián Santero (Focus) a 249; 6º Fabián Yannantuoni (Tipo) a 363; 7º Fabricio Pezzini (Corolla) a 409; 8º Luis José Di Palma (408) a 536; 9º Mauricio Lambiris (Tipo) a 727 y 10º Rudi Bundziak (C4 Lounge) a 1s276.

Clase 2 (primera serie - 6 vueltas): 1º Ever Franetovich (Palio), en 12m26s505; 2º Gerónimo Núñez (March) a 4s086; 3º Marcos Fernández (March) a 5s777; 4º Damián Marken (Etios) a 7s725; 5º Gastón Iansa (Kinetic) a 10s169; 6º Sebastián Pérez (Onix) a 10s542; 7º Miguel Ciaurro (VW Trend) a 10s563; 8º Fernando Gómez Fredes (March) a 11s083; 9º Walter López (March) a 11s916 y 10º Facundo Rotondo (Kinetic) a 13s337.

Clase 2 (segunda serie - 6 vueltas): 1º Nicolás Posco (Kinetic), en 10s59s616; 2º Agustín Herrera (Clio) a 3s304; 3º Juan Pablo Pastori (Etios) a 7s770; 4º Renzo Testa (Palio) a 8s442; 5º Lucas Bagnera (Clio) a 11s125; 6º Maximiliano Bestani (March) a 14s170; 7º Alejo Borgiani (VW Trend) a 14s817; 8º Lucas Tedeschi (Etios) a 17s607; 9º Juan Ignacio Canela (Kinetic) a 22s642; 10º Diego Leanez (Etios) a 23s398... 15º Agustín Bonomo (DS3) a 34s098.

Cronograma: hoy se cumplirán estas actividades, a las 09:50 primera serie Clase 3 (6 vueltas); a las 10:20 segunda serie Clase 3 (6 vueltas); a las 12:20 final Clase 2 (16 vueltas ó 35 minutos) y a las 13:30 final Clase 3 (20 vueltas ó 40 minutos).