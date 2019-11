Unión busca la recuperación Deportes 17 de noviembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

Con la necesidad de rescatar un resultado positivo tras la derrota sufrida el fin de semana anterior en el estadio de la Avenida ante Central Norte de Salta, Unión de Sunchales visitará esta tarde a Juventud Unida de Gualeguaychú. El partido, correspondiente a la duodécima fecha de la Zona 1 del Federal A, dará comienzo a las 17 y será dirigido por el santiagueño Francisco Acosta.

El entrenador Marcelo Milanese introduciría, al menos, dos variantes para el partido en tierras entrerrianas. Santiago Stelcaldo, quien arrastra una molestia en uno de sus aductores, no llegaría al juego frente a los entrerrianos y su lugar lo ocuparía Álvaro Aguirre.

Por otro lado, Lucas Vera Piris podrá ser nuevamente de la partida. El ex Lanús jugaría por el sector izquierdo de la mitad de la cancha, Franco Semino pasaría a la zaga y dejaría su lugar Jonathan Paiz.

De esta manera, la probable formación albiverde tendría a Torres; Mathier, Yuste, Semino y Pruzzo; Ayala Pacheco, Castellano, Aguirre y Vera Piris; Valdivia y Zbrun.

Recordemos que el Bicho Verde marcha noveno en la tabla de posiciones con 14 puntos, mientras que Juventud se ubica 14° con 8 unidades.



LOS DEMAS PARTIDOS

También hoy en el mismo horario jugarán San Martín de Formosa vs. Chaco For Ever (Fabricio Llobet); a las 18 Defensores de Villa Ramallo vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay (Santiago Ascenzi); a las 19 Güemes de Santiago del Estero vs. Douglas Haig de Pergamino (Carlos Córdoba); a las 19.30 Sarmiento de Resistencia vs. Crucero del Norte de Posadas (Rodrigo Rivero) y a las 20.30 Central Norte de Salta vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Nahuel Viñas). El lunes a las 18 Sp. Las Parejas vs. Boca Unidos de Corrientes (Guillermo Gonzalez). Libre quedará Defensores de Pronunciamiento.