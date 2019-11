Libertad busca salir del pozo frente a Instituto Deportes 17 de noviembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO PRENSA QUIMSA ULTIMO TRASPIE./ Libertad no tuvo chances ante Quimsa.

Libertad de Sunchales recibirá esta noche a Instituto de Córdoba en su tercera presentación en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. El partido se disputará en el Hogar de los Tigres a partir de las 20 y será dirigido por Alejandro Chiti, Gonzalo Delsart y Diego Rougier.

El equipo dirigido por Sebastián Saborido perdió los dos juegos en Santiago del Estero, ante Olímpico y Quimsa, lo cual sumado a las 8 caídas en el Súper 20 hace que arrastre diez derrotas en fila en la temporada. Tampoco fue bueno el inicio de Instituto en el torneo, ya que “La Gloria” cayó (63-79) en Villa Mercedes contra Comunicaciones, y el viernes no pudo en Concordia (78-82). Por cierto, Estudiantes logró el primer éxito en 10 encuentros. De todos modos, en las dos veces que se enfrentaron en el Súper 20 ganó el elenco cordobés: 104 a 64 en Córdoba y 81 a 64 en Sunchales.

La esperanza de mejoría de los Tigres radica en los días de entrenamiento que ha tenido con sus nuevos extranjeros: Phillip Darnell Fayne II y Ditalion Dante Battle Jr.



GIMNASIA SEDE DEL FINAL FOUR

Luego de varias idas y vueltas, el club lo hizo oficial. La ciudad de Comodoro Rivadavia será la sede de la Final Four del Súper 20. El Socios Fundadores de Gimnasia recibirá las semifinales, el 4 de enero, y el duelo definitorio 24 horas más tarde.

En las semifinales se enfrentarán el dueño de casa, que en esta temporada tiene entre sus filas al rafaelino Roberto Acuña, ante San Lorenzo, y Quimsa frente a Instituto. Recordemos que Acuña logró el Súper 20 pasado cuando jugaba en el elenco santiagueño.