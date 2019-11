Tuvo lugar una charla denominada ¿Cómo evitar el abandono de perros y gatos? Sociales 17 de noviembre de 2019 Redacción Por ONGS EN RED VISITO RAFAELA

CHARLA// Un momento de la reciente realización.

Tal como fuera anunciado el sábado 9, en el Club Almagro tuvo lugar la tan esperada charla que presentó el Programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos, ese que ya acumula éxitos no solo en nuestra provincia sino en localidades de los distintos puntos del país. Tan solo en esa semana, la disertante, Lic. Jorgelina Russo, había visitado La Pampa para dar una capacitación en Santa Rosa, y fue convocada por la Cámara de Diputados a la Legislatura de Santa Fe, donde explicó los fundamentos de un proyecto de ley presentado por la diputada Alicia Gutiérrez, orientado a profundizar el cumplimiento de la Ley Provincial 13.383 de Equilibrio Poblacional de perros y gatos. En Rafaela estuvieron presentes miembros de la Municipalidad de Rafaela, del Concejo Municipal y de comisiones vecinales, además de voluntarios de la ciudad, y con la sorpresa de asistentes de Progreso, Grutly, Crispi y María Juana.



Las preocupaciones

Si bien en Rafaela se realizan castraciones gratuitas de perros y gatos, la cantidad de animales castrados por día/mes/año no alcanza el mínimo que el Programa define como clave para lograr un control eficiente de la reproducción, es decir, para que dejen de nacer más animales de los que pueden tener hogares responsables, y evitar así la sobrepoblación. Es por eso que en la ciudad se siguen viendo perros abandonados en las calles y en los barrios periféricos se los observa flacos, con sarna y demás enfermedades, es por eso que hay perros sueltos sin supervisión, casos de accidentados, y también es por eso que proliferan los focos de gatos en distintos los barrios de la ciudad, incluyendo los céntricos, ya que es una problemática que no escapa a ningún sector.



Los pedidos

Desde los distintos grupos de voluntarios que se han estado capacitando en los métodos eficaces para resolver la problemática, se han presentado pedidos tanto al Intendente como al Concejo Municipal, buscando volcar las recomendaciones y aportar las claves aprendidas. La Municipalidad de Rafaela ha recibido además; nota de la Federación de Vecinales- con motivo de solicitar la visita del servicio de castraciones a todos los barrios, del Área de Salud Animal de la Municipalidad de Funes -acercando sugerencias luego de la visita de voluntarios rafaelinos y de la Dirección de Zoonosis de Rafaela a dicha ciudad, y en última instancia, un plan de mejoras presentado por ONGs en Red luego de su visita, que no es complejo de aplicar ni requiere de excesivo presupuesto, y derivaría en importantes beneficios para la salud y seguridad en nuestra ciudad.



Cuáles son los cambios que se esperan?

* Contemplar un horario de atención más accesible, adecuado para que los vecinos puedan asistir.

* Recorrer todos los barrios de la ciudad, desdoblando el servicio en aquellos más extensos.

* Mejorar el protocolo para abordar las colonias de gatos y jaurías de perros asilvestrados.

* Implementar una difusión suficiente para alcanzar a todos los vecinos de la ciudad, considerando las distintas características de cada barrio y zona rural, para que todos conozcan el recorrido, los beneficios de castrar a sus perros y gatos para la salud de los animales, de su familia y de la comunidad, y su responsabilidad frente a la solución de esta problemática.

* Contar con la figura de un coordinador de gestión para implementar acciones conjuntas con vecinales, escuelas, centros de salud, medios de comunicación, etc.

* Optimizar la capacidad de atención en el servicio de castraciones para responder a la creciente convocatoria que se desprenda de las medidas medidas mencionadas.