Cristina regresa hoy desde Cuba

BUENOS AIRES, 17 (NA).- La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, regresará hoy de Cuba, a donde viajó el 1 de noviembre para visitar a su hija Florencia, y hay expectativa por el reencuentro con el presidente electo, Alberto Fernández, de cara al cambio de gobierno del 10 de diciembre.

Está previsto que la exmandataria regrese alrededor de la 1:00 de este domingo, según confirmaron sus voceros a NA, y en los distintos sectores del peronismo se espera que a su regreso la dupla ganadora de las elecciones presidenciales dé las últimas puntadas al armado del futuro Gobierno.

Por un lado, empezarán a confirmarse los nombres del Gabinete diseñado por Fernández, quien hasta ahora dejó trascender buena parte de la lista de ministros pero solo dio por hecho a Daniel Arroyo en la cartera de Desarrollo Social.

Por otra parte, los distintos sectores que integran el Frente de Todos en el Congreso aguardan que la eventual reunión entre el Presidente electo y su vice despeje la incógnita sobre las autoridades parlamentarias y la conducción de la futura bancada oficialista.

Además, quedó pendiente una reunión con la saliente vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien espera mantener un encuentro protocolar con su sucesora en el cargo por la transición en el Senado, en la que ya trabajan los colaboradores de la ex mandataria Marcelo Fuentes y Virginia García.

La vicepresidente electa viajó a Cuba por séptima vez en el año el 1 de noviembre pasado con el objetivo de visitar nuevamente a su hija, Florencia, quien se encuentra afrontando un tratamiento médico en la isla caribeña desde marzo.

El regreso de la senadora nacional (que debe informar al Poder Judicial cuando sale del país y por cuánto tiempo) estaba previsto para el 11 de noviembre pero inesperadamente decidió postergar su regreso para este domingo.

Entre las filas kirchneristas del Congreso la expectativa por las definiciones de su referente suelen estar combinadas con comentarios sobre la preocupación de la ex mandataria por la salud de su hija, tema que algunos señalan como "prioritario" para ella.

El objetivo de los frecuentes viajes a Cuba es permanecer cerca de la joven de 29 años, quien viajó a la isla en febrero pasado para participar de un seminario de guión de cine y no regresó a Buenos Aires por problemas de salud.

"La salud de mi hija fue devastada, no puede permanecer sentada ni de pie", precisó la líder de Unidad Ciudadana en marzo a través de un video difundido en las redes sociales antes de viajar a Cuba por primera vez.

El regreso de Crisitina Kirchner coincidirá -en día y en lugar- con el aniversario número 47 de la vuelta de Juan Domingo Perón a la Argentina tras 18 años de exilio: en homenaje a aquel retorno se conmemora el Día del Militante.