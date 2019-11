Ferro y Brown van por el segundo pasaje a la final Deportes 17 de noviembre de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA, ABSOLUTO PRIMERA A

FOTO M. LIOTTA QUIERE REPETIR./ Como hace una semana, Ferro busca festejar ante su gente.

Este domingo se conocerá el segundo finalista del torneo Absoluto de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Desde las 17, en barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado recibirá a Brown de San Vicente con el arbitraje de Ariel Gorlino, secundo por A. Trucco y M. Mansilla, mientras que B. Celis será el cuarto árbitro. El ganador de este partido enfrentará a 9 de Julio, que el viernes derrotó a Ben Hur por 2 a 1 en el Germán Soltermam.

Por otra parte, el vencedor del duelo de hoy también obtendrá el derecho a participar del Regional Amateur 2020, junto al León y a Ben Hur (había logrado la plaza por su participación en Copa Santa Fe). Cabe recordar que en caso de darse un empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la definición será a través del punto del penal.

Ferro viene de tener un gran festejo hace una semana ante su público, coronándose en el Clausura con la victoria ante Argentino Quilmes. Pero hoy querrá repetir la fiesta, aunque enfrente tendrá un rival que tuvo una gran regularidad durante la temporada y por eso quedó entre los cuatro primeros de la tabla general.

Lo cierto es que tanto para el equipo de Oscar Born como para el de Maximiliano Barbero será un encuentro muy importante para ir poniéndole la frutilla al postre de una gran temporada.



SEXTA DEL FEMENINO

En las canchas de Argentino Quilmes (local Ben Hur) y Sportivo Norte se disputará este domingo la sexta fecha del torneo Clausura de fútbol femenino de la Liga Rafaelina.

La programación es la siguiente: Estadio Arg. Quilmes, 9 horas Reserva: Atl. Rafaela vs. La Hidráulica. 10:30 Primera: Atl. Rafaela vs. La Hidráulica.

12 horas – Primera: Ben Hur vs. Dep. Libertad.

Estadio Sportivo Norte: 9 Reserva: 9 de Julio vs. Argentino de Vila. 10:30 Reserva: Sp. Norte vs. Def. Frontera.

12 horas Primera: 9 de Julio vs. Arg. Vila. 13:30 Primera: Sp. Norte vs. Def. Frontera.