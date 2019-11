Sin Ocampos para el duelo frente a Uruguay Deportes 17 de noviembre de 2019 Redacción Por SELECCION

BUENOS AIRES, 17 (NA) - La Selección argentina de fútbol se entrenó ayer en Arabia Saudita después de haberle ganado 1 a 0 a Brasil y hoy viajará a Israel para disputar su segundo encuentro ante Uruguay. Los futbolistas que sumaron minutos en la victoria con gol de Lionel Messi realizaron ejercicios regenerativos, mientras que el resto trabajó en el campo de juego, pero también de manera liviana.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se volverá a entrenar este domingo por la mañana en Riad y a las 16:00, hora local, tomará un avión rumbo a Israel, en donde aterrizará cerca de las 21:00. Argentina y Uruguay jugarán el lunes en el New Bloomfield Stadium de Tel Aviv desde las 16:15, hora argentina, con televisación de TyC Sports.



OCAMPOS DESAFECTADO

Lucas Ocampos fue uno de los puntos altos de Argentina contra Brasil el pasado viernes. Pero no podrá volver a ser de la partida, el lunes contra Uruguay.

El hombre nacido en River sintió molestias en el músculo piramidal de su pierna izquierda y, para no arriesgarlo, desde el cuerpo técnico y médico de la Selección decidieron desafectarlo para el siguiente encuentro.

El volante de 25 años fue una apuesta de Scaloni, cuando lo convocó el mes pasado por primera vez al seleccionados y lo hizo ingresar contra Alemania, partido en el que convirtió un gol en lo que fue su debut con la Albiceleste. Después, el entrenador le dio la titularidad ante Ecuador -también convirtió un gol- y se la ratificó ante el Scratch, por lo que ya había comenzado a ser una fija en este renovación que atraviesa la Mayor.