Empataron en Jujuy Deportes 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En el inicio de la 13ª fecha de la Primera Nacional, por la Zona 2, Gimnasia de Jujuy igualó anoche como local 0 a 0 ante Almagro. En los otros adelantos de la jornada, por la Zona 1, Belgrano y Alvarado igualaron 2 a 2 en Córdoba, mientras que en San Juan, San Martín se impuso 1 a 0 a Nueva Chicago.

Este sábado la jornada continuará con estos partidos: por la Zona 1, a las 18, se medirán Agropecuario vs. Estudiantes (RC) y por la Zona 2, desde las 17 lo harán All Boys vs. Dálmine y Quilmes vs. Riestra, el próximo rival de Atlético, y a las 17:10, Defensores de Belgrano será local de Chacarita.