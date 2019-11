El dinero de los bolsos de López Nacionales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA JOSE LOPEZ. En el banquillo de los acusados.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Oficina Anticorrupción insistió ante la Justicia para que avance con el decomiso definitivo de los casi 9 millones de dólares que le incautaron al exsecretario José López en el convento de General Rodríguez, hecho por el cual fuera condenado este año y que el mismo sea donado a los hospitales Garrahan y Ricardo Gutiérrez.

La reiteración fue hecha ante el Tribunal Oral Federal 1 el cual impuso a López la condena de seis años por enriquecimiento ilícito y si bien dispuso el decomiso del dinero y las propiedades investigadas no se avanzó en este proceso a la espera que el veredicto quedase firme.

José López no se opone a la donación del dinero sino que sólo reclamó que el mismo esté a disposición en el caso "cuadernos" donde él está imputado y es "arrepentido", y lo recordó esto la OA ante la Justicia. .

"Deberá el tribunal tener en cuenta que: en primer lugar, López jamás refirió en este juicio que el dinero era suyo, sino más bien todo lo contrario, con lo cual no tiene derecho a oponerse al decomiso", evaluó la OA.

"Consideramos que, si bien la sentencia recaída en autos ha sido recurrida por las defensas de los imputados, ninguna de ellas lo hizo respecto del decomiso ordenado", agregó.

Vale la pena recordar que aún el dinero no fue entregado y permanece en la bóveda del Banco Central.