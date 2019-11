Alfonsín: "No ocuparé cargos en el gobierno de Fernández" Nacionales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El dirigente radical Ricardo Alfonsín descartó que vaya a ocupar algún cargo en el futuro gobierno de Alberto Fernández, y volvió a manifestar sus diferencias con la cúpula de la UCR al señalar que se debe discutir la alianza con el PRO.

"Me siento convocado por Alberto, pero no ocuparé cargos en el gobierno de Fernández", sostuvo el ex diputado al ser consultado sobre esa chance, y aclaró: "Quiero aportar desde las ideas y el consenso".

Por otro lado, Alfonsín volvió a cuestionar la cercanía de la UCR con el macrismo y su rol en el frente Juntos por el Cambio, situación que lo alejó de los dirigentes de la conducción del centenario partido.

"Quisiera saber si la UCR va a seguir defendiendo las ideas del PRO o si va a defender sus propias ideas", remarcó el hijo de Raúl Alfonsín, quien agregó que "la UCR sigue pensando que tiene que decir lo que dice el PRO".