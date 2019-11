Incitación a la violencia en un partido de fútbol Policiales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Lo sucedido, proveniente de quienes deberían ofrecer una conducta ejemplar, pone de manifiesto la falta de respeto a los códigos deportivos en los tiempos que corren y que luego derivan en hechos de violencia.

El jueves último, personal policial que garantizaba seguridad en un partido de las reservas de Atlético de Rafaela y de Sportivo Norte en el Autódromo local, debió intervenir por una incitación a la violencia que inexplicablemente provenía de integrantes del cuerpo técnico de una de las parcialidades.

En momentos en que se estaba desarrollando el partido, el árbitro tuvo que detener el encuentro y dirigiéndose a una tarima reservada para periodistas, solicitar a tres personas del club local que estaban incitando a la violencia al cuerpo técnico del club visitante, que cesaran en su actitud. Además no estaba permitida su presencia en ese sitio reservado para la prensa, debiendo ubicarse en la tribuna local.

Dos de ellos acataron la orden del árbitro, pero no así el tercero que seguía con su actitud desafiante y provocativa hacia el personal policial y el cuerpo técnico visitante.

Con el fin de no empeorar las cosas se continuó con el partido, pero finalizado este, la cuaterna arbitral advirtió que iba a informar el episodio, y se confirmó que el agresor, identificado por sus iniciales como MC, formaba parte del cuerpo técnico del equipo de primera división del Club Atlético de Rafaela en la liga rafaelina de fútbol.

Ya que lo sucedido configura una falta, personal de la Comisaría 13ª inició actuaciones por infracción a los incisos E y F del artículo 76 del Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe.