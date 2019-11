Presidenta boliviana lo cruzó a Fernández Internacionales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por ROMPIO RELACIONES CON VENEZUELA

FOTO AFP JEANNINE AÑEZ. La recientemente autoproclamada Presidenta de Bolivia.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Bolivia anunció ayer su decisión de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, mientras la presidenta interina Jeanine Áñez cruzó al mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, al considerar que "no tiene la información correcta" de lo que sucede en ese país.

En su primera conferencia de prensa como jefa de Estado provisional, Áñez le respondió a Fernández después de que el vencedor en las últimas elecciones presidenciales en la Argentina dijera que en Bolivia se produjo un golpe de Estado en perjuicio de Evo Morales, asilado en México.

"Lo que yo creo es que él no tiene la información correcta porque aquí el golpe de Estado lo tuvimos los bolivianos el 20 de octubre cuando hubo unas elecciones descaradamente fraudulentas", subrayó Áñez en una rueda de prensa que brindó durante más de una hora en el Palacio Quemado.

En este sentido, Áñez instó a Fernández a "recibir la información correcta", luego de que el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo incluso ofreciera a Morales asilo político en la Argentina después del 10 de diciembre, cuando asumirá la Presidencia en reemplazo de Mauricio Macri.

"Fernández tiene que saber que nosotros en el Parlamento somos una minoría absoluta en contra de los dos tercios del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de Morales). Pero lo del fraude fue una amenaza al ciudadano y la sociedad civil que reclamó el respeto al voto", insistió.

Sobre un eventual regreso de Morales a Bolivia dijo que "tiene cuentas pendientes con la Justicia por muchísimos actos de corrupción que aún están en la impunidad".

Y agregó: "Se tuvo que ir debido a los reclamos públicos por fraude electoral, porque no tenía argumentos para explicar cómo hicieron el fraude. Y el fraude tuvo que tener un autor intelectual y uno material. Son situaciones que todavía están pendientes en la Justicia".

Acerca de las negociaciones con el Movimiento al Socialismo (MAS) y la instancia de diálogo convocada días atrás, consideró que algunas de sus demandas son "malintencionadas".

Por otra parte, Bolivia anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro.

El Poder Ejecutivo boliviano justificó la medida señalando que supuestamente un grupo de venezolanos vinculados con la Embajada de ese país en La Paz estaba "atentando contra la seguridad interna".

"Por supuesto que se va a romper relaciones con el Gobierno de Maduro", afirmó la canciller boliviana, Karen Longaric, en otra rueda de prensa.

Longaric anunció que todo el personal diplomático venezolano será expulsado de Bolivia, debido a la "violación de normas diplomáticas".

"Se les dará un plazo para que abandone el país, por haberse involucrado en asuntos internos del Estado, a todo el personal diplomático de la embajada de Venezuela en Bolivia que representa al gobierno del señor Maduro", dijo.

Bolivia anunció, además, su decisión de abandonar la Alianza Bolivariana (ALBA) y dijo que también evalúa una salida de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).