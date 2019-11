Tras marchar, propusieron un paro general en América Latina Nacionales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Partido Obrero y ciudadanos bolivianos que residen en la Argentina se manifestaron ayer contra el "golpe de estado" a Evo Morales frente a la Embajada de ese país en el centro porteño, donde propusieron un "paro general" en América Latina.

Al cerrar el acto frente a la sede diplomática ubicada en Corrientes al 500, el diputado porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, propuso realizar un "paro general en respaldo a Bolivia".

"No hay que acordar con los golpistas, hay que enfrentarlos y derrotarlos", subrayó Solano sobre el escenario montado en las inmediaciones de la Embajada de Bolivia, donde previamente hablaron ciudadanos bolivianos que viven en la Argentina.

En ese marco, el legislador porteño acusó al presidente Mauricio Macri de ser "cómplice" del "golpe de estado" contra Morales, al considerar que "quien no reconoce que es un golpe, es cómplice".

Entre banderas whipala y de Bolivia, los manifestantes rechazaron la auto proclamación de Jeanine Añez como presidenta de Bolivia y también reclamaron: "Fuera Estados Unidos de Bolivia".

"El golpe de Estado en Bolivia no debe ser aceptado como un hecho consumado, como plantean quienes lo repudian en lo formal pero no convocan acciones en apoyo a la lucha de las masas bolivianas y promueven soluciones acordadas con los golpistas", señaló Solano.

Agregó que "en América Latina debería convocarse a un paro regional de las centrales sindicales para derrotar al golpismo fascista, no buscar un pacto".

Por su parte, la ex candidata a vicepresidenta del FIT, Romina Del Plá, sostuvo que "lo que ocurre en Chile y en Bolivia son procesos distintos, pero que forman parte de una misma situación general: luchas populares contra la imposición de planes de ajuste que le hacen pagar la crisis al pueblo trabajador".