Atlético va por otro triunfo en casa Deportes 16 de noviembre de 2019 Redacción Por A partir de las 19:10, la Crema, que viene de igualar sin goles en Campana y suma 3 victorias consecutivas en el Monumental, recibe al escolta Sarmiento de Junín con el objetivo de fortalecer su localía y meterse entre los 4 primeros de la Zona B. El regreso de Franco Racca por Sergio Rodríguez es el único cambio que realizará Walter Otta.

FOTO ARCHIVO QUIERE LA CUARTA. La Crema, que viene de un buen triunfo ante Almagro, buscará bajar al duro elenco juninense.

Otra prueba de carácter afrontará este sábado Atlético de Rafaela en su objetivo de clasificar a la Copa Argentina 2020, como así también para empezar a cerrar esta primera parte de la Primera Nacional metido entre los 4 primeros de la Zona B. Es que desde las 19:10, Sarmiento de Junín, escolta del Santo Tucumano, estará pisando el impecable césped, una buena medida para saber dónde está parado el equipo, ya que ambos llegan a este encuentro en un buen momento.

La Crema ha empezado a convertirse en un equipo fuerte de local, como hacía mucho no sucedía, y para seguir siendo protagonista debe continuar mostrando que es un equipo ganador ante su gente. De hecho, en esa condición el equipo de Walter Otta acumula 3 victorias consecutivas y hoy tratará de sumar un buen resultado para prolongar su buen presente en el torneo y hacer valer el punto que se trajo la semana pasada de su visita a Campana.

Para este lindo partido que promete ser apasionante, el DT albiceleste no toca demasiado, ya que realizará una sola variante en relación a la formación que viene de empatar sin goles ante Dálmine, y será el regreso del defensor Franco Racca en reemplazo de Sergio Rodríguez. El resto serán los mismos del último partido, con Reinaldo Alderete teniendo un buen nivel en el mediocampo y relegando al banco a Emiliano Romero, ya recuperado de un desgarro que lo marginó de los últimos partidos, y con el Tanque Bonansea como centrodelantero. Junto al Nano y a Rodríguez estará entre los relevos Nahuel Pezzini, Mauro Marconato, Joaquín Quinteros, Matías Godoy, que vuelve a ser convocado luego de su participación en el Mundial Sub 17 con el seleccionado nacional, y Denis Bonansea.



EL VERDE

Por el lado de Sarmiento, los dirigidos por el sunchalense Iván Delfino vienen de imponerse por 3-1 a Quilmes en condición de local con un hat-trick de Pablo Magnín, que con 11 tantos es uno de los goleadores del certamen junto a Luciano Pons de San Martin de Tucumán. A cuatro puntos de diferencia, son los únicos escoltas del Santo tucumano por lo que buscarán no perderle pisada y meterle presión al Ciruja, que jugará el lunes. Para este desafío, el DT de los oriundos de Junín realizarán 3 cambios de nombre y variantes tácticas, ya que no podrá contar con Gabriel Graciani (lesión) ni con Federico Vismara (expulsión), lo que implicará que Fabio Vázquez y Juan Caviglia actúen como titular. Esto también producirá que Claudio Pombo y Sergio Quiroga jueguen por los extremos. Además, en ataque, Maximiliano Fornari le cederá su lugar a Benjamín Borasi.