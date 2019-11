El plan de lucha contra el hambre Nacionales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente electo, Alberto Fernández, subrayó que el problema del hambre en la Argentina "es consecuencia de una estructura económica que no funciona", al encabezar una reunión multisectorial para poner en marcha su plan destinado a los sectores más vulnerables.

"Todos estamos de acuerdo de que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. También es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos", sostuvo el futuro mandatario, que por momentos se mostró muy emocionado al hablar de la pobreza.

En una amplia mesa lo escuchaban representantes de la política, los derechos humanos, los gremios, la Iglesia, las empresas y la televisión, quienes se comprometieron con el líder del Frente de Todos para comenzar a trabajar en el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre.

"Les pido que entendamos que hoy empezamos a trabajar", subrayó el jefe de Estado a partir del próximo 10 de diciembre.

Secundado por el diputado nacional Daniel Arroyo y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el dirigente peronista advirtió que habrá que "hacer un trabajo enorme", pero señaló que "ésta va a ser la epopeya de los argentinos, no va a ser de un Gobierno".

"Esto no es un plan de gobierno o de un sector determinado, sino que debemos tomar la lucha contra el hambre como una política de estado y avanzar juntos en una mesa que no sea cerrada para terminar con este flagelo", expresó el ex jefe de Gabinete en sus oficinas de Puerto Madero.

Y concluyó: "Cuando yo termine mi mandato van a cumplirse 40 años de democracia y vamos a cumplir el sueño de (Raúl) Alfonsín: con la democracia se puede educar, curar y comer. Demostremos que eso es posible, porque es posible y depende de nosotros. Vamos a trabajar".

Del encuentro participaron el conductor televisivo Marcelo Tinelli; el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el referente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la chef Narda Lepes; y el titular del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia.

También asistieron el titular de Subeta, Roberto Baradel; el senador cordobés Carlos Caserio; el ex legislador Gustavo Vera; el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban Castro; y la ex senadora Vilma Ibarra, entre otros.

La iniciativa contra el hambre había sido presentada el pasado 7 de octubre en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Ahora, el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre es una de las prioridades del próximo gobierno y se vinculará con la Presidencia de la Nación.