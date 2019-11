Entregaron escrituras a vecinos del barrio Virgen del Rosario de Rafaela Locales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Fueron 11 escrituras y resoluciones que acreditan la posesión de su vivienda, en el marco del Programa de Regularización Dominial que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe.

FOTO PRENSA MARTINEZ ENTREGA. El evento se realizó en el Centro Cívico de la Región 2 Nodo Rafaela, con la presencia del diputado Martínez.

El diputado provincial Omar Martínez participó en la jornada de ayer de la entrega de 11 escrituras y resoluciones que acreditan la posesión de su vivienda a 11 familias del Barrio Virgen del Rosario (ex Barrio Coprovi) de nuestra ciudad.

El evento se realizó en el Centro Cívico de la Región 2 Nodo Rafaela, en el marco del Programa de Regularización Dominial que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe. Estuvo encabezado por el subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Desarrollo Social, Diego Colono quien estuvo acompañado por el director de Orientación Social, Rodolfo Giacosa y el coordinador del Nodo, Fernando Muriel.

“Este momento es muy importante y es consecuencia del trabajo en conjunto y articulado entre los vecinos que se han movilizado y un Gobierno Provincial que está presente, y que escucha las necesidades de los ciudadanos” remarcó Martínez.

A su turno, Colono resaltó “Es un barrio que tenía una problemática desde hacía mucho tiempo. Comenzamos a trabajar a pedido del mismo gobernador Miguel Lifschitz y del ministro Jorge Alvarez. Hoy podemos entregar esta documentación como venimos haciendo desde hace varios meses” remarcó Colono.

El trabajo de regularización dominial en el barrio surge luego del pedido de un grupo de vecinos autoconvocados le realizaran al gobernador Miguel Lifschitz. A partir de ese momento, Lifschitz solicitó que todos los ejes de gobierno se pongan de acuerdo para generar un plan de trabajo. De esta manera, intervinieron y articularon el Ministerio de Desarrollo Social, Medio Ambiente, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Catastro, Cooperativismo, API, el Nodo entre otros organismos junto también al equipo del diputado Martínez.

Con gran emoción, María Rosa Sanders -una de las que integraban ese grupo de autoconvocados- recibió la documentación. Al finalizar el acto recordó “nos movilizamos con un grupo de vecinos al notar que en muchos casos habían pasado 25 años, no debíamos ni lotes ni materiales, pero no teníamos la escritura”.

Si bien cada familia es un caso particular, todas tenían en común que se fueron acumulando años sin poder tener la escritura de su casa: eso implica una inseguridad jurídica. Con esta documentación, las familias tienen un respaldo jurídico que acredita la posesión de la vivienda. El Programa se enmarca en la ley nacional 24374 (Ley Pierri) que reconoce a través del ministerio de Desarrollo Social los derechos posesorios del inmueble: “es una herramienta muy ágil que hemos trabajado en todos los departamentos, Y los vecinos coincidían en subrayar la espera de 15, 20 y hasta 50 años para poseer los títulos” contó Colono.

A su turno, Muriel reconoció a quienes “han tomado la decisión política de avanzar con este tema, tanto al gobernador (Miguel Lifschitz) como el ministro (Jorge Alvarez). Es una consecuencia de una acción conjunta entre los ciudadanos y el Gobierno”, mencionó

“Esto se da por la confianza que depositaron los vecinos tanto en el Nodo como en la Provincia” remarcó a la vez Colono.

A su turno, Giacosa remarcó “con esta documentación para el Gobierno Provincial se les reconoce sus derechos sobre el inmueble” a la vez que remarcó que en estos últimos años “Santa Fe ha sido la Provincia en el país que más ha avanzado con este proceso de regularización dominial”.

Para finalizar, María Rosa invitó “a todos mis vecinos que aún no lo han hecho a que acerquen la solicitud para poder iniciar los trámites”.



EL BARRIO

El barrio nació gracias a un sistema de autoconstrucción en el que los vecinos se ayudaban mutuamente para levantar sus casas. Oportunamente, de las casi 20 manzanas, algunas pocas familias lograron inscribir el plano de mensura, y el resto permanecía sin regularizar su situación.