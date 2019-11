Provincial femenino en Tostado

Entre este sábado 16 y el domingo 17 de noviembre se llevará a cabo en las instalaciones de San Lorenzo de Tostado, el Torneo Provincial Femenino de mayores con la participación de los seleccionados de las asociaciones del Noroeste, Rosarina, Santafesina y la Rafaelina, que defiende el título logrado como local el año pasado en el torneo jugado en Independiente de nuestra ciudad.

El equipo de la ARB volverá a ser dirigido por Gustavo Casazza, como Horacio Barbagallo como PF, y estará integrado por las siguientes jugadoras: Cecilia Giorgetti, Valentina Benítez, Delfina Gentinetta, Aixa Bordet, Andrea Rébola y Laura Rébola (Ben Hur); Milagros Maza, Sol Paz, Mariana Ronco y Zoe Romero (Libertad); Flavia Soloaga (Independiente de Ataliva) y Candela Gentinetta (Berazategui, quien recientemente entrenó con Las Gigantes previo al Preolímpico).



PROGRAMA DE PARTIDOS

Hoy: estadio, San Lorenzo de Tostado a las 17 Santafesina vs. Rafaelina; a las 19 Rosarina vs. Noroeste.

Domingo 17: a las 10 Rosarina vs. Rafaelina; a las 11.45 Noroeste vs. Santafesina; a las 18.30 Rosarina vs. Santafesina y a las 20.30 Noroeste vs. Rafaelina.