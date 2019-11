Su futuro en el partido Locales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Desde hace 2 años está al frente de la presidencia del Concejo Municipal. Bonino llegó para reemplazar a Silvio Bonafede, luego de que el "aluvión" Cambiemos se impusiera firmemente en las elecciones. Lalo dice que lo que viene "es toda una incógnita", y entre risas agregó que "el tema de la presidencia es algo que ya se ha empezado a conversar en los pasillos. Todavía no hemos tenido una formal reunión con la gente del radicalismo para poder charlas cuáles son las miradas, entendiendo que también las cuestiones políticas, tanto a nivel provincial como nacional, generan algún tipo de norte. Ahora hay que ver cuáles son las miradas que tanto el radicalismo como el PRO tienen hacia el futuro y esa es una discusión que vamos a tener", explicó en primera instancia.

En tanto, destacó que como concejal del PRO "que si la mirada es la que pudimos escuchar de algunos referentes, donde Cambiemos se asociaría con el Socialismo, la verdad que me van a ver muy lejos de esa vereda. Hay que definir esas cuestiones", agregó.

En cuanto a la presidencia del Concejo, lugar que tomó hace un par de años, reemplazando a Silvio Bonafede, Bonino dijo que "llevo dos años y uno quiere atornillarse a ningún lugar, con lo cual si existe la posibilidad de que sea otro el presidente, será otro, yo no tengo ningún problema. Al contrario, creo que es sano intercalar porque la potencia que a uno le genera cuando arranca en algo, cuando inicia, es totalmente diferente a la que uno puede entregar cuando ya pasó un tiempo. Esta es una realidad y creo que por ahí otra persona puede ser bastante nutritiva, no solamente para el cargo, sino para la institución", finalizó.