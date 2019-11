Atracción turística: las 7 maravillas naturales que ofrece la Argentina

Impulsada por la fundación New 7 Wonders of the World, primero un jurado de especialistas seleccionó 28 lugares finalistas. Luego, durante ocho meses la gente votó para elegir los siete sitios naturales más importantes de nuestro país.

A continuación se recuerdan detalles inherentes a los mismos.

* Glaciar Perito Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz. Impactante, cautivador, imponente, los adjetivos no alcanzan para definir a este clásico de nuestro país.

El glaciar es una enorme mole de hielo que se extiende desde la cordillera de los Andes hasta el lago Argentino. Está dentro del Parque Nacional Los Glaciares y se lo puede apreciar desde una red de pasarelas, paseos en barco o kayak, e incluso se puede caminar sobre su superficie.

* Salinas Grandes, Jujuy. Es el tercer salar más grande de Sudamérica y uno de los destinos imprescindibles para quienes visitan Jujuy.

Este hermoso páramo blanco se encuentra a 4.000 metros de altura y tiene una extensión de 12.000 hectáreas.

* Parque Nacional Talampaya, La Rioja. La erosión del viento y la lluvia durante cientos de años dio forma al cañón de Talampaya, una formación rocosa de imponentes paredes verticales.

Se caracteriza por su clima árido, los colores de las piedras y las curiosas formas que los macizos rocosos han adoptado.

Y se lo puede recorrer con vehículos, a pie o en bicicleta, pero una de las propuestas más atractivas es visitarlo de noche, bajo la luz de la luna llena.

* Selva Misionera, Misiones. Es una de las ecorregiones más diversas del planeta, ocupa el 35 % del territorio misionero y está integrado por valles, ríos, frondosa vegetación subtropical y hasta sierras.

Es un área natural en mucho peligro debido a los constantes desmontes. Más allá de su frondosa vegetación, es hogar del yaguareté y del tatú-carreta, entre otros animales y más de 400 especies de aves.

* Río Mina Clavero, Córdoba. Es una de las joyas del Valle de Traslasierra. Sus aguas claras y mineralizadas nacen en la Pampa de Achala y corren de este a oeste, dando forma a fuertes pendientes, saltos de agua y valles con playas rodeadas de altas paredes de piedra, lo que lo convierte en un sitio muy concurrido durante el verano.

Es una de las áreas más bellas de la provincia de Córdoba que, en parte, recuerda a la escenografía andina.

* Parque Nacional Nahuel Huapi, Neuquén y Río Negro. Es un paisaje icónico de la Patagonia argentina, conformado por bosques, cerros nevados y una gran cantidad de lagos, arroyos y ríos.

Es el parque nacional más antiguo del país, ya que su historia se remonta a 1903, cuando el Perito Francisco Pascasio Moreno donó al Gobierno Nacional tres leguas cuadradas de tierras, ubicadas en el límite entre Neuquén y Río Negro.

Sobre las márgenes del lago Nahuel Huapi se encuentran las ciudades de San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura.

* Bañado La Estrella, Formosa. Ubicado al norte de la localidad de Las Lomitas, es el segundo humedal más grande de la Argentina y el tercero del Cono Sur. Son 400.000 hectáreas que se encuentran inundadas buena parte del año y que albergan una gran variedad de especies, como carpinchos, osos hormigueros, zorros de los pantanos y decenas de ofidios acuáticos.

Una de las propuestas más recomendadas es recorrerlo en piraguas o canoas.