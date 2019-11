Vuelve el Teatro Piamontés Sociales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...



Les pregunto señoras; ¿qué harían ustedes si fuesen viudas con dos hijas y un campo que administrar para poder vivir? Y más cuando una de sus hijas se rebela contra esa dura existencia. Quizás me digan “buscar, buscar ayuda”. ¡Muy bien!... eso es lo que hizo la viuda Elvira Tossi y al hacerlo desató una serie de acontecimientos que ni les cuento. Y parece que algún político, pero de esos políticos corruptos (que los hay), quiere quedarse con las tierras de la viuda a toda costa. Para conocer la historia entera tendrán que concurrir a la sala del teatro Lasserre donde una sucesión de personajes habrán de intentar resolver ante ustedes, amigos espectadores, los problemas apuntados (y otros más), pero eso sí, con la clásica inocente picardía de los viejos piamonteses. Les aseguro que pasaran una hora divertida con las ocurrencias que se sucederán sobre el escenario, y no se preocupen si no entienden el piamontés… una pantalla bien visible mostrará en simultaneo la traducción al castellano.

El Grupo de Teatro “Avanti Piemontèis” se originó en la Escuela de Piamontés de la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela y comenzó sus presentaciones en el año 2002 siendo ésta la décima obra teatral que pone a consideración de su público. Se trata de la comedia titulada “La Gringa y la Velia” (dos señoritas del campo) escrita como siempre por Orlando Pérez Manassero, dirigida por Arturo Gentilini y contando con la actuación de Luis Peretti, Vilma de Bossio, Luis Blúa, Henedina de Castillo, Teresa Audero, Estefanía Blúa, José Luis Angeletti, Carlos Ferrero y Orlando Pérez Manassero.

Esta obra podrá ser vista, oída y disfrutada el martes próximo cuando se levante el telón y los personajes desarrollen otro relato basado en hechos que quizás ocurrieron realmente alguna vez en algún lugar de la pampa gringa cercana a Rafaela en los lejanos años treinta.

Los esperamos entonces el martes 19 de noviembre a la hora 21:00 en la sala del Teatro Lasserre.