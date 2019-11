Celebró el Reencuentro de Promociones de La Normal

Con la satisfacción del reencuentro y el cariño a una institución que continúa destacándose en la formación de bachilleres de distintas especialidades en la ciudad, el Centro de exalumnos de “La Normal” Rafaela convocó a las promociones que cumplieron 25, 50 y 75 de egresados el sábado 9.

Los egresados de 1994, 1969 y 1944 volvieron a recorrer las instalaciones de la actual Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 204 “Domingo de Oro” a acompañados por personal directivo y ex profesores durante la visita guiada matinal. Previo a la tradicional cena en el salón de actos los distintos grupos volvieron a las aulas acompañados por docentes y luego participaron de un acto en el hall de entrada.

Los gestos de asombro, abrazos y risas, acompañaron las horas de encuentro. La ex alumna de la promoción/69 Miriam Olivero, dijo: “... todo ser humano desea sentirse ligado a una historia y aquí lo logramos, a veces sin darnos cuenta, armamos nuestra historia de la que aprendimos grandes lecciones y descubrimientos. Nos damos cuenta en este reencuentro que aún seguimos siendo una gran familia, nosotros y nuestra querida Escuela Normal (porque así la seguiremos llamando), siempre serás nuestro recuerdo favorito, aquello que tuvimos por cinco años de nuestras vidas, aquello que a veces nos quitaba el sueño, aquello que sin embargo nos sacaba y aún nos sigue sacando una sonrisa.”

El respeto y la unión fueron valores trasmitidos por la escuela y Fabiana Porta de la Promoción/94 así lo expresó: “Diciembre del ´94 nos encontró deseosos de egresar y comenzar a transitar con expectativa una nueva etapa de formación para ser quienes somos hoy. Con los conocimientos adquiridos y los afectos arraigados nos despedimos dejando atrás la hermosa etapa de la adolescencia. Hoy 25 después, volvemos para reencontrarnos y con alegría evocamos aquellos momentos porque recordar es volver a pasar por el corazón.”

Los egresados maestros y bachilleres de diferentes promociones decidieron festejar en la escuela la alegría del reencuentro. A través de la red social Facebook CENTRO EX ALUMNOS NORMAL RAFAELA los distintos grupos van plasmando sus recuerdos escolares. En esta ocasión, también participaron de esta celebración las promociones 1964, 1965, 1967, 1974 y 1978.

La Promoción/44 también estuvo presente y Celina Bruera envió su mensaje: “los años compartidos de exigencias y afecto actuaron como los cimientos de lo que hicimos durante nuestras vidas. Agradezco a la escuela, sus profesores y mis compañeros, de ellos tomé lo mejor y en mis recuerdos permanecen intactos con el cariño de siempre.”

La voluntad y perseverancia de los egresados socios del Centro ha facilitado el apoyo escolar a través de la provisión de distintos materiales y recursos a quienes aún están transitando las aulas de la escuela. Ese gesto distingue al egresado que continúa apostando por una educación pública de excelencia, rica en valores y fortalecida por el trabajo a través del tiempo.

Desde 1938, el Centro de ex alumnos permanece y continúa apoyando la fecunda labor que se desarrolla en “la Normal”, promoviendo el reconocimiento a sus promociones con la satisfacción y el regocijo de haberlas visto crecer y sortear nuevos desafíos en pos de lograr sus sueños.