Servicios diferenciados para el fin de semana Locales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Mañana por la noche no se saca la basura en nuestra ciudad.

Con motivo del feriado administrativo provincial de ayer (fundación de Santa Fe) y al feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, el lunes 18 de noviembre, la Municipalidad de Rafaela comunica a los vecinos que prestará servicios diferenciados.

El detalle marca que la Recolección Domiciliaria funcionará de la siguiente manera: anoche se retomó el servicio a partir de las 21, con los residuos biodegradables. El domingo 17, NO HABRÁ RECOLECCIÓN. El servicio volverá el lunes 18, a partir de las 21, con los recuperables.

Los Minibuses circularán con FRECUENCIA REDUCIDA durante el lunes 18. En ambos casos, la línea 1, lo hará cada 30 minutos; línea 2, cada 45 minutos; línea 3; cada 45 minutos; línea 4, cada 30 minutos; línea 5, cada 30 minutos.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) NO FUNCIONARÁ durante los días viernes 15 y lunes 18 de noviembre.

El Cementerio Municipal estará ABIERTO el lunes 18. Vale aclarar que la Administración estará cerrada y habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

La Estación de Residuos Clasificados (ERC), ubicada frente al Cementerio, funcionará NORMALMENTE de 7 a 19.

El Complejo Ambiental Rafaela CERRARÁ el lunes 18.

El dispositivo de servicios Rafaela en Acción NO ATENDERÁ el lunes 18, retomando el martes 19. Instituciones educativas y culturales municipales NO TENDRÁN ACTIVIDADES durante el lunes 18.

Finalmente, en el Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio NO HABRÁ ATENCIÓN al público el lunes 18 de noviembre.



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Municipalidad de Rafaela organiza en la ciudad el servicio de Recolección de Residuos de Patio que les brinda a los vecinos la posibilidad de disponer los desechos provenientes de la limpieza de casas de familias, comercios, instituciones, industrias y lotes.

La próxima semana, la recolección le corresponderá a los vecinos del sector 3 que integran los barrios Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Paseo del Este, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora.

Los residuos provenientes del desmalezado o corte de césped deben estar embolsados y las bolsas atadas, debiendo permitir su fácil manejo por parte del personal afectado al servicio. En tanto, las ramas tienen que estar atadas en manojos pequeños y manipulables. Deberán ser depositados en las aceras el día lunes 18, a partir de las 21, para ser recolectados durante la semana.