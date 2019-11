Los comercios del centro no abren el próximo lunes Locales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por Más de 90% de los locales adheridos a Paseo del Centro no trabajarán este lunes feriado, según informaron las autoridades de la entidad.

Este lunes 18 se celebra en todo el país el Día de la Soberanía Nacional, por lo que muchos rafaelinos aprovecharán el fin de semana largo para visitar alguna ciudad. En tanto, los comercios tiene pensado adherir a este día y no trabajar, según un relevamiento de este Medio.

Más de un 90% de los locales adheridos a Paseo del Centro no abrirán sus puertas, por lo que la actividad comercial del día lunes será prácticamente nula.

Vale mencionar que en los feriados anteriores muchos negocios sí abrieron y tuvieron una buena convocatoria. La causa de esta decisión es que no existe en el horizonte una fecha especial como para justificar la apertura. Es decir, pasado ya el día de la Madre o algún que otro evento importante que ayudaba a potenciar las ventas de ese mismo feriado, los comerciantes deciden no abrir. En tanto, no estamos dentro de la primer quincena, por lo que esto suma a que sea una causa más para tomar la decisión

Recordemos que el próximo lunes no habrá actividad en los bancos y tampoco en las escuelas, por lo que será un día completamente feriado.