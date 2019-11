"Pullaro sale a pelear antes de discutir los problemas" Locales 16 de noviembre de 2019 Redacción Por El presidente del Concejo Municipal se refirió al pedido que le hizo al Ministro Pullaro para traer más policías a la ciudad. Además, habló de su futuro en el bloque Cambiemos.

LALO BONINO. Desde hace dos años ocupa la presidencia del Concejo Municipal.

El presidente del Concejo, Lalo Bonino hizo un pedido la semana pasada al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, para tener una mayor presencia policial en la ciudad de Rafaela luego que se diera a conocer que desde el Instituto de Seguridad Pública (ISeP) de la Provincia egresaron 480 nuevos agentes policiales.

Ante la preocupación de los vecinos por la creciente ola de inseguridad que afecta a los diferentes barrios, el edil macrista solicitó al gobierno provincial que informe cuándo y cuántos serán los nuevos agentes egresados que arribarán a la ciudad.

"Todos los sucesos que se vienen dando no solo en nuestra ciudad, sino en la región y en la provincia, vinculados al implemento de la violencia y al incremento de la misma. Esto sumado a hechos puntuales que se van dando, como ser lo que ha sucedido en la ciudad de Sunchales. Por eso nuestro planteo al Ministro cuántos agentes u oficiales van a estar destinando a nuestra ciudad y a la región. Entendemos que 480 agentes es una cantidad suficiente para poner disponer de algunos, sabiendo que siempre la mayoría de ellos se distribuyen en las grandes ciudades", comenzó diciendo el concejal, sobre los últimos hechos de inseguridad en la zona.

Además, recordó que "hace tiempo que conjuntamente, con los espacios políticos, venimos planteando y reclamando por más efectivos. Con el intendente lo planteamos de manera unánime y estando a la altura de la circunstancias. También considerando que en nuestra provincia, en materia de inseguridad, se encuentra muy por encima de la media cuando analizamos la tasa de homicidios. Es un grave político, más allá de la poca expectativa que tenemos en la respuesta del Ministro, como así también la del gobernador de los reclamos que hacemos", dijo Bonino.



EN CONTRA DEL MINISTRO

Sabidos son los cruces del Intendente de la ciudad, Luis Castellano y del propio Bonino con el Ministro Pullaro. Una historia larga que tiene varios capítulos y que lanzó duras declaraciones de ambos lados. "Esa evaluación que solamente la puede hacer Maximiliano Pullaro", dice el edil al respecto y agrega "obviamente tiene algún grado de injerencia por todo lo que se ha vivido, por todo lo que ha sucedido en este tiempo, por la poco deferencias que ha tenido para con nuestra ciudad y creo porque no ha sabido estar a la altura de las circunstancias o del cargo que lo exige. Recuerdo que cuando fuimos con diferentes instituciones de la ciudad y nos recibió Pablo Farías junto con Pullaro donde ha nivel personal le dije que de un paso al costado porque consideraba que no estaba a la altura de las circunstancias, como para poder resolver algo tan complejo como lo es la seguridad de nuestra provincia y nuestra ciudad", recordó Lalo, contando más detalles de ese encuentro y de ese cruce: "automáticamente me respondió, demostrando ser la persona que es: una persona prepotente, que siempre sale a pelear antes de analizar en profundidad la problemática que estamos viviendo. Bajan las expectativas y se agrega un condimento especial, esa especie de vació de poder que se generan en las transiciones cuando se pasa de un gobierno a otro, con distintos colores políticos. Las rencillas tienen que ver más con lo económico, en ver como dejan el Estado y no tanto como dejan los problemas diarios y eso la verdad que no ayuda", sostuvo el concejal.

A modo de cierre, dijo que "hay una grave problema en lo que tiene que ver con la interpretación de la norma. Durante mucho tiempo las normas, que existían, fueron suficientes para ir cubriendo o ir generando una especie de solución en materia de seguridad. Hoy en día hay cierto grado de garantismo, y aquí lo vemos con ver por ejemplo personalidades en nuestra ciudad que a pesar de ser arrestados, siguen delinquiendo. Aquí hay un grave problema de sistema a la hora de tener que aplicar las penas. Las penas están, la legislación está y hay un grave problema en ese sentido. Lo vimos en Sunchales hace poco, con una situación alarmante", destacó.

En tanto, Bonino finalizó diciendo que "el vecino de a pie es el que está muy lejos del análisis de todo este tipo de cuestiones. O no le interesa, o no quiere, o quiere vivir simplemente su vida tranquilo, desarrollar su actividad, resguardar su integridad física y propiedad. Creo que hay que bajar al llano todo este tipo de cuestiones y dar las soluciones necesarias. Esperemos que en este último tiempo que queda las autoridades que hasta el 10 de diciembre van a ejercer la gobernación de la provincia puedan, aunque sea una sola vez, demostrar que están a la altura de la circunstancias", concluyó.