Concejo: aprobaron la creación del Centro Documental de la Memoria Locales 15 de noviembre de 2019 Redacción Por Los concejales estuvieron acompañando el tratamiento, integrantes del Espacio de la Memoria Rafaela, alumnos de la escuela N° 654 Nicolás Avellaneda que colaboraron en el proyecto, la Secretaria de Educación Mariana Andereggen, Natalia Enrico como Secretaria de Derechos Humanos del Partido Socialista e integrantes del Archivo Histórico Municipal.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA CONCEJO RECONOCIMIENTO. Ricardo Terragno, hijo de Marco Anto Antonio y Adelina Terregni de Bianchi, en un momento muy emotivo de la mañana, junto con los concejales. PALABRAS EMOTIVAS. Lina Medina, del Espacio de la Memoria Rafaela, junto a los concejales de la ciudad, en un pequeño homenaje.

En la sesión desarrollada ayer por la mañana se aprobó de manera unánime y con reflexiones por parte de los concejales acerca de la importancia que tiene para los pueblos no perder la memoria y recordar los hechos que marcaron la historia para no repetirlos, el Centro Documental de la Memoria que funcionará en el espacio que tiene el Archivo Histórico Municipal.

La iniciativa fue presentada por el Bloque Justicialista y argumentada en el recinto por la concejal Evangelina Garrappa.

“El derecho individual y colectivo al ejercicio de la memoria histórica es un deber que debemos asumir como Estado, promoviendo el acceso de los ciudadanos a los documentos relacionados con las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron principalmente durante las dictaduras que padeció nuestro país durante el transcurso del último siglo. Aquí en Rafaela y la región hubo víctimas de detenciones ilegales, torturas y prisión bajo injusta causa, fueron asesinados o permanecen desaparecidos por el accionar de los siniestros grupos de tareas que formaron parte de los aparatos represivos. Por eso es necesario que las nuevas generaciones que no fueron testigos o protagonistas de dichas épocas conozcan y comprendan lo ocurrido, con el fin de facilitarles el desarrollo de herramientas intelectuales y emocionales que les permitan evitar la repetición de violaciones de derechos humanos y construir memoria colectiva. Es por eso que consideramos necesario tomar medidas en el ámbito municipal que contribuyan a mantener viva la memoria y para ello crear un Centro Documental de la Memoria, como instrumento que posibilite la búsqueda, organización, preservación y difusión de todo el material relativo a la represión ilegal y el terrorismo de estado en la Ciudad de Rafaela y la región, va a facilitar de algún modo su estudio e investigación”, señaló Garrappa en la argumentación del proyecto.

Además la edil resaltó el valor de que jóvenes estudiantes -haciendo referencia a los alumnos y alumnas de la Escuela Técnica Nicolás Avellaneda presentes en el recinto- se hayan comprometido con esta temática.

Todos los concejales hicieron uso de la palabra y rescataron la importancia de recordar para no olvidar y poder construir un verdadero futuro.

Al finalizar el momento de la votación se pidió un cuarto intermedio para poder hacer pasar al estrado a todos los presentes y mostrar al resto del país este logro.

“Es el fruto del trabajo en red ya que venimos trabajamos con la primera visita que hicimos al archivo de la memoria hace 6 años con Julia Davicino y ahí le comentamos sobre una serie de documentación que habíamos ido recolectando y recibiendo de distintos familiares y de amigos. Lo que nos preocupaba era como tener el resguardo y la forma de conservar este material y nos explicaron el porqué no se podía llamar archivo, porque en verdad el mayor material va a ser fotocopias de los prontuarios por ejemplo de cada una de las víctimas desaparecidas y familiares de la víctimas”, explicó Lina Medina del Espacio de la Memoria Rafaela.

Además al analizar lo que establece la ordenanza, Medina dijo que “la norma deja en claro que quien esté al frente del Centro tiene que tener un compromiso con los derechos humanos y el manejo de este material obedece mucha responsabilidad porque la confiabilidad que tiene”.

Por su parte Mariana Andereggen señaló que “el personal del Archivo Histórico Municipal tiene la capacitación para lo que es el reguardo seguro y en eso tomamos en cuenta una preocupación, que ya manifestó Lina, que tiene que ver con los familiares que no tenían la seguridad de donde dejar ese material para que realmente se mantenga y pueda seguir, la gente del Espacio de la Memoria era receptora de esta información y ellos mismos tienen resguardado algo de material que le han entregado los familiares y se sentían con una responsabilidad tremenda de guardarlos personalmente”, finalizó.